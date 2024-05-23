Путин запустил "национализацию" имущества американцев в РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Путин запустил "национализацию" имущества американцев в РФ

Путин
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Источник:  online.ua

23 мая нелегитимный президент России Владимир Путин подписал указ о возможности "национализировать" активы и недвижимость граждан США в РФ как "ответ" на антироссийские санкции.

Путин национализирует имущество граждан США в России

Путин разрешил использовать американское имущество в России для “компенсации ущерба от изъятия имущества РФ у США.

Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы.

Диктатор Путин установил, что правообладатель из РФ может судиться с российскими законами для установления незаконного изъятия имущества со стороны США.

Медведев задумался о "национализации" имущества американцев в РФ

Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.

Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значительного количества американского государственного имущества.

Поэтому ответ может быть только асимметричным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество находящихся в юрисдикции России частных лиц.

В частности, он подразумевает движимое и недвижимое имущество американцев, инвестиции, активы и другие сбережения граждан США.

Экспрезидент РФ в частности говорит о том, что в российском законодательстве есть необходимая основа в виде статьи 1194 ГК РФ, которая предусматривает ограничение имущественных прав для граждан государства, сделавшего это же для граждан РФ. Медведев предлагает расширить статью и разрешить изымать имущество, а не только ограничивать его.

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