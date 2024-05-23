Путін запустив “націоналізацію” майна американців у РФ
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Путін запустив “націоналізацію” майна американців у РФ

Путін
Джерело:  online.ua

23 травня нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав указ про можливість “націоналізувати” активи та нерухомість громадян США у РФ як “відповідь” на антиросійські санкції.

Путін націоналізує майно громадян США у Росії

Путін дозволив використати американське майно в Росії для “компенсації збитків від вилучення майна РФ у США.

Про це пишуть російські пропагандистські ресурси.

Диктатор Путін встановив, що правовласник із РФ може позиватися до російських законів для встановлення незаконного вилучення майна з боку США.

Медведєв задумався про “націоналізацію” майна американців у РФ

Медведєв пригрозив конфіскацією активів громадян США у відповідь на закон США про передачу заморожених російських активів Україні.

Очевидно, що ми не зможемо дати повністю симетричну відповідь на це штатівське хамство про безсоромне викрадення наших цінностей. Причина зрозуміла — у нас немає значної кількості американського державного майна.

Тому відповідь може бути тільки асиметричною. Йдеться про звернення стягнення, наприклад за рішенням суду, на майно приватних осіб, що перебуває в юрисдикції Росії.

Зокрема, він має на увазі рухоме та нерухоме майно американців, інвестиції, активи та інші заощадження громадян США.

Експрезидент РФ зокрема говорить про те, що у російському законодавстві є необхідне підґрунтя у вигляді статті 1194 ЦК РФ, яка передбачає обмеження майнових прав для громадян держави, яка зробила це ж для громадян РФ. Медведєв пропонує розширити цю статтю та дозволити вилучати майно, а не тільки обмежувати його.

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