Путін остаточно перетворив Росію на військову державу — The Times

Перестановки в уряді Російської Федерації показали, що правитель РФ Володимир Путін планує змінити країну, перетворивши її на постійно мобілізовану державу, що веде війну — з глибокими наслідками для решти світу.
Що відомо про вплив політики Путіна на стан РФ
Про це у своїй статті для The Times пише експерт з питань Росії Марк Галеотті.
Він вказує, що головним кроком стало усунення Сергія Шойгу, міністра оборони, який довго займав посаду, і його заміну Андрієм Білоусовим, колишнім віце-прем’єр-міністром.
Він нагадав, що у своєму першому виступі в Раді Федерації Білоусов сказав, що у нього є два пріоритети: перший — це повна інтеграція оборонної та цивільної економік, що насправді означає переорієнтацію національної економіки на потреби війни; другий — зробити міністерство справді відкритим для інновацій, що означає більше, ніж просто купувати більше дронів, систем електронної боротьби тощо.
Путін заганяє нафтову галузь у глухий кут
Згідно з даними журналістів, мобілізація російської економіки для загарбницької війни проти України та демографічна криза загострюють кризу кадрів у Росію.
Одним з перших під удар хибних рішень Путіна потрапив нафтовий бізнес країни-агресорки.
Як стверджують аналітики та рекрутери, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з армією РФ і виробниками зброї.
Що важливо розуміти, один лише аванс для солдата, який вбиває мирних українців, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.
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