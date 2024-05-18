Путін остаточно перетворив Росію на військову державу — The Times
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Путін остаточно перетворив Росію на військову державу — The Times

путін
Джерело:  The Times

Перестановки в уряді Російської Федерації показали, що правитель РФ Володимир Путін планує змінити країну, перетворивши її на постійно мобілізовану державу, що веде війну — з глибокими наслідками для решти світу.

Що відомо про вплив політики Путіна на стан РФ

Про це у своїй статті для The Times пише експерт з питань Росії Марк Галеотті.

Він вказує, що головним кроком стало усунення Сергія Шойгу, міністра оборони, який довго займав посаду, і його заміну Андрієм Білоусовим, колишнім віце-прем’єр-міністром.

Нова людина, економіст за освітою, не більше солдат, ніж його попередник, але він є організатором і планувальником, якого було призначено підготувати міністерство — і країну — до тривалої війни, — вважає автор статті.

Він нагадав, що у своєму першому виступі в Раді Федерації Білоусов сказав, що у нього є два пріоритети: перший — це повна інтеграція оборонної та цивільної економік, що насправді означає переорієнтацію національної економіки на потреби війни; другий — зробити міністерство справді відкритим для інновацій, що означає більше, ніж просто купувати більше дронів, систем електронної боротьби тощо.

Зберігаючи тиск на давно встановлені цілі на сході України, такі як місто Часів Яр, Росія також розпочала нову операцію на півночі, у напрямку Харкова, яка продемонструвала рівень витонченості, який не був її характерною рисою у цій війні. Сили недостатньо великі, щоб взяти Харків, але їхня мета незрозуміла: намір міг полягати в тому, щоб підвести місто в зону дії артилерії, створити буферну зону проти українських атак через кордон або загрожувати Сумам на заході, — пише Галеотті.

Путін заганяє нафтову галузь у глухий кут

Згідно з даними журналістів, мобілізація російської економіки для загарбницької війни проти України та демографічна криза загострюють кризу кадрів у Росію.

Одним з перших під удар хибних рішень Путіна потрапив нафтовий бізнес країни-агресорки.

Як стверджують аналітики та рекрутери, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з армією РФ і виробниками зброї.

Що важливо розуміти, один лише аванс для солдата, який вбиває мирних українців, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Ця проблема не є абсолютно новою — Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже двох десятиліть. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія коронавірусу додала виклику, але вторгнення в Україну зробило його набагато гострішим, — пише Bloomberg.

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