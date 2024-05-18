Путин окончательно превратил Россию в военное государство — The Times

Перестановки в правительстве Российской Федерации показали, что правитель РФ Владимир Путин планирует изменить страну, превратив ее в постоянно мобилизованное государство, ведущее войну — с глубокими последствиями для остального мира.
Что известно о влиянии политики Путина на состояние РФ
Об этом в своей статье для The Times пишет эксперт по России Марк Галеотти.
Он указывает, что главным шагом стало устранение Сергея Шойгу, долго занимавшего должность министра обороны и его замену Андреем Белоусовым, бывшим вице-премьер-министром.
Он напомнил, что в своем первом выступлении в Совете Федерации Белоусов сказал, что у него есть два приоритета: первый — это полная интеграция оборонной и гражданской экономик, что означает переориентацию национальной экономики на нужды войны; второй — сделать министерство действительно открытым для инноваций, что значит больше, чем просто покупать больше дронов, систем электронной борьбы и т.д.
Путин загоняет нефтяную отрасль в тупик
Согласно данным журналистов, мобилизация российской экономики для захватнической войны против Украины и демографический кризис обостряют кризис кадров в Россию.
Одним из первых под удар ошибочных решений Путина попал нефтяной бизнес страны-агрессорки.
Как утверждают аналитики и рекрутеры, энергетические компании вынуждены конкурировать за работников с армией РФ и производителями оружия.
Что важно понимать, один только аванс для солдата, убивающего мирных украинцев, может быть эквивалентен почти годовой зарплате среднестатистического работника нефтегазовой отрасли.
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