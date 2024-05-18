Путин окончательно превратил Россию в военное государство — The Times
Категория
Мир
Дата публикации

Путин окончательно превратил Россию в военное государство — The Times

Путин
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Источник:  The Times

Перестановки в правительстве Российской Федерации показали, что правитель РФ Владимир Путин планирует изменить страну, превратив ее в постоянно мобилизованное государство, ведущее войну — с глубокими последствиями для остального мира.

Что известно о влиянии политики Путина на состояние РФ

Об этом в своей статье для The Times пишет эксперт по России Марк Галеотти.

Он указывает, что главным шагом стало устранение Сергея Шойгу, долго занимавшего должность министра обороны и его замену Андреем Белоусовым, бывшим вице-премьер-министром.

Новый человек, экономист по образованию, не больше солдат, чем его предшественник, но он является организатором и планировщиком, назначенным подготовить министерство — и страну — к длительной войне, — считает автор статьи.

Он напомнил, что в своем первом выступлении в Совете Федерации Белоусов сказал, что у него есть два приоритета: первый — это полная интеграция оборонной и гражданской экономик, что означает переориентацию национальной экономики на нужды войны; второй — сделать министерство действительно открытым для инноваций, что значит больше, чем просто покупать больше дронов, систем электронной борьбы и т.д.

Сохраняя давление на давно установленные цели на востоке Украины, такие как город Времен Яр, Россия также начала новую операцию на севере, в направлении Харькова, которая продемонстрировала уровень утонченности, который не являлся ее характерной чертой в этой войне. Силы недостаточно велики, чтобы взять Харьков, но их цель непонятна: намерение могло заключаться в том, чтобы подвести город в зону действия артиллерии, создать буферную зону против украинских атак через границу или угрожать Сумам на западе, — пишет Галеотти.

Путин загоняет нефтяную отрасль в тупик

Согласно данным журналистов, мобилизация российской экономики для захватнической войны против Украины и демографический кризис обостряют кризис кадров в Россию.

Одним из первых под удар ошибочных решений Путина попал нефтяной бизнес страны-агрессорки.

Как утверждают аналитики и рекрутеры, энергетические компании вынуждены конкурировать за работников с армией РФ и производителями оружия.

Что важно понимать, один только аванс для солдата, убивающего мирных украинцев, может быть эквивалентен почти годовой зарплате среднестатистического работника нефтегазовой отрасли.

Эта проблема не является абсолютно новой — Россия сталкивается с сокращением трудоспособного населения на протяжении почти двух десятилетий. Падение рождаемости в 1990-х годах было первопричиной, а пандемия коронавируса добавила вызов, но вторжение в Украину сделало его гораздо более острым, пишет Bloomberg.

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