Кремлевский диктатор Владимир Путин отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня в Украине во время Олимпиады в Париже.

Путин нашел циничное оправдание отказ от прекращения войны против Украины

Кремлевский диктатор не скрывал, что его оккупационная армия не планирует соблюдать предложенное Макроном "олимпийское перемирие" и будет продолжать преступную войну против Украины и во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Эти олимпийские принципы, включая олимпийское перемирие, очень правильные... Но немногие страны в истории его соблюдали, за исключением Древней Греции, — цинично заявил Путин. Поделиться

Кремлевский диктатор добавил, что поскольку страна-агрессорка была отстранена от участия в Олимпийских играх в Париже, она не планирует придерживаться принципов Международного олимпийского комитета.

Сегодня международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии по отношению к России, не допуская наших спортсменов к участию в Олимпийских играх под своим флагом, со своим гимном, но они хотят, чтобы мы придерживались тех правил, которые они нам навязывают. Чтобы требовать чего-то от других, нужно самому придерживаться правил, — заявляет Путин. Поделиться

Дождется ли Путин трибунала за военные преступления в Украине

По словам руководителя Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергея Болвинова в комментарии журналистам телеканала FreeДом, российские военные преступники охотятся на украинских волонтеров и устраивают расстрелы гражданских в Волчанске.

В частности, украинским стражам порядка удалось вывезти из Волчанского юношу, которого едва не расстреляли российские оккупанты, а также раненого пенсионера.

Мы давно поняли, кто они. Но эти случаи все равно шокируют. Пенсионер в Волчанске во время обстрелов и атак противника закрылся дома, к нему постучали российские военные, и, не дожидаясь, пока откроет, начали расстреливать двери, отстрелили палец, — отмечает Болвинов. Поделиться

В январе 2023 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию трибунала для Путина.

В начале апреля 2024 года на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" идею создания спецтрибунала поддержали 44 государства.

Это сложная задача. Украина понимает, что она выполняет его не только для себя. Мы, конечно, хотим осудить Путина. Это первый раз в истории, когда трибунал против клуба "атомных бомб", когда это трибунал против постоянного члена Совбеза, — объясняет исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. Поделиться

В конце апреля Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю органа Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию трибунала.

По словам представителя Украины в Международном Суде ООН Антона Кориневича, спецтрибунал может начать свою работу еще до окончания войны.