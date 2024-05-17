Кремлевский диктатор Владимир Путин отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня в Украине во время Олимпиады в Париже.
Путин нашел циничное оправдание отказ от прекращения войны против Украины
Кремлевский диктатор не скрывал, что его оккупационная армия не планирует соблюдать предложенное Макроном "олимпийское перемирие" и будет продолжать преступную войну против Украины и во время проведения Олимпийских игр в Париже.
Кремлевский диктатор добавил, что поскольку страна-агрессорка была отстранена от участия в Олимпийских играх в Париже, она не планирует придерживаться принципов Международного олимпийского комитета.
Дождется ли Путин трибунала за военные преступления в Украине
По словам руководителя Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергея Болвинова в комментарии журналистам телеканала FreeДом, российские военные преступники охотятся на украинских волонтеров и устраивают расстрелы гражданских в Волчанске.
В частности, украинским стражам порядка удалось вывезти из Волчанского юношу, которого едва не расстреляли российские оккупанты, а также раненого пенсионера.
В январе 2023 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию трибунала для Путина.
В начале апреля 2024 года на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" идею создания спецтрибунала поддержали 44 государства.
В конце апреля Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю органа Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию трибунала.
По словам представителя Украины в Международном Суде ООН Антона Кориневича, спецтрибунал может начать свою работу еще до окончания войны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-