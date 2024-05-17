Кремлівський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо припинення вогню в Україні на час Олімпіади у Парижі.
Путін знайшов цинічне виправдання відмові від припинення війни проти України
Кремлівський диктатор не приховував, що його окупаційна армія не планує дотримуватись запропонованого Макроном "олімпійського перемир'я" і продовжуватиме злочинну війну проти України і під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
Кремлівський диктатор додав, що оскільки країну-агресорку відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Парижі, вона не планує дотримуватись принципів Міжнародного олімпійського комітету.
Чи дочекається Путін трибуналу за воєнні злочини в Україні
За словами керівника Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергія Болвінова у коментарі журналістам телеканалу FreeДом, наразі російські воєнні злочинці полюють на українських волонтерів та влаштовують розстріли цивільних у Вовчанську.
Зокрема, українським правоохоронцям вдалося вивезти з Вовчанська юнака, якого ледь не розстріляли російські окупанти, а також пораненого пенсіонера.
У січні 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення трибуналу для Путіна.
На початку квітня 2024 року на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" ідею створення спецтрибуналу підтримали 44 держави.
Наприкінці квітня Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретарю органу Марії Пейчинович-Бурич розпочати підготовку проекту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення трибуналу.
За словами представника України в Міжнародному Суді ООН Антона Кориневича, спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни.
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