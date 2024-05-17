Кремлівський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо припинення вогню в Україні на час Олімпіади у Парижі.

Путін знайшов цинічне виправдання відмові від припинення війни проти України

Кремлівський диктатор не приховував, що його окупаційна армія не планує дотримуватись запропонованого Макроном "олімпійського перемир'я" і продовжуватиме злочинну війну проти України і під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Ці олімпійські принципи, включно з олімпійським перемир'ям, дуже правильні... Але небагато країн в історії його дотримувалися, за винятком Стародавньої Греції, — цинічно заявив Путін. Поширити

Кремлівський диктатор додав, що оскільки країну-агресорку відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Парижі, вона не планує дотримуватись принципів Міжнародного олімпійського комітету.

Сьогодні міжнародні спортивні чиновники порушують принципи Олімпійської хартії щодо Росії, не допускаючи наших спортсменів до участі в Олімпійських іграх під своїм прапором, зі своїм гімном, але вони хочуть, щоб ми дотримувалися тих правил, які вони нам нав'язують. Щоб вимагати чогось від інших, потрібно самому дотримуватися правил, — заявляє Путін. Поширити

Чи дочекається Путін трибуналу за воєнні злочини в Україні

За словами керівника Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергія Болвінова у коментарі журналістам телеканалу FreeДом, наразі російські воєнні злочинці полюють на українських волонтерів та влаштовують розстріли цивільних у Вовчанську.

Зокрема, українським правоохоронцям вдалося вивезти з Вовчанська юнака, якого ледь не розстріляли російські окупанти, а також пораненого пенсіонера.

Ми давно зрозуміли, хто вони. Але ці випадки все одно шокують. Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів і атак противника зачинився вдома, до нього постукали російські військові, і, не чекаючи, поки відчинить, почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець, — зазначає Болвінов. Поширити

У січні 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення трибуналу для Путіна.

На початку квітня 2024 року на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" ідею створення спецтрибуналу підтримали 44 держави.

Це складне завдання. Україна розуміє, що вона виконує його не тільки для себе. Ми, звичайно, хочемо засудити Путіна. Це перший раз в історії, коли трибунал проти клубу "атомних бомб", коли це трибунал проти постійного члена Ради безпеки, — пояснює виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова Поширити

Наприкінці квітня Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретарю органу Марії Пейчинович-Бурич розпочати підготовку проекту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення трибуналу.

За словами представника України в Міжнародному Суді ООН Антона Кориневича, спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни.