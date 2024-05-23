Зустріч двох диктаторів. Путін зібрався до Лукашенка у Білорусь
Категорія
Світ
Дата публікації

Зустріч двох диктаторів. Путін зібрався до Лукашенка у Білорусь

Путін і Лукашенко
Джерело:  online.ua

Російський самопроголошений диктатор Володимир Путін перебуватиме у свого “колеги” Олександра Лукашенка в Білорусі 23-24 травня.

Лукашенко запросив Путіна до Білорусі

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 23-24 травня здійснить візит до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 23 травня очікується "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

Під час переговорів диктатори обговорять актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва.

Також Путін та Лукашенко поспілкуються про перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного.

Путін вигадав цинічне виправдання ударам по енергосистемі України

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав удари окупаційної армії РФ по енергооб'єктах в Україні процесом “димілітаризації”. 

Під час зустрічі із поплічником, самопроголошеним білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Путін зявив, що атаки злочинної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні нібито є “вирішенням одного з завдань, поставлених Кремлем у розв’язаній війні.

Путін цинічно почав стверджувати, що знищення об’єктів енергосистеми України є нібито частиною плану з “демілітаризації” та впливу на український промислово-оборонний комплекс.

Кремлівський диктатор також зазначив, що удари авіації злочинної армії РФ також стали відповіддю за атаки українських дронів по об’єктах на території країни-агресорки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач армії Фінляндії описав новий план Путіна проти НАТО
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сірий кардинал Путіна. Як Сергій Корольов керує Росією та війною проти України
Сергій Корольов
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін запустив “націоналізацію” майна американців у РФ
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?