Російський самопроголошений диктатор Володимир Путін перебуватиме у свого “колеги” Олександра Лукашенка в Білорусі 23-24 травня.

Лукашенко запросив Путіна до Білорусі

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 23-24 травня здійснить візит до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 23 травня очікується "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

Під час переговорів диктатори обговорять актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва.

Також Путін та Лукашенко поспілкуються про перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного.

Путін вигадав цинічне виправдання ударам по енергосистемі України

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав удари окупаційної армії РФ по енергооб'єктах в Україні процесом “димілітаризації”.

Під час зустрічі із поплічником, самопроголошеним білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Путін зявив, що атаки злочинної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні нібито є “вирішенням одного з завдань, поставлених Кремлем у розв’язаній війні.

Путін цинічно почав стверджувати, що знищення об’єктів енергосистеми України є нібито частиною плану з “демілітаризації” та впливу на український промислово-оборонний комплекс.