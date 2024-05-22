Масштабні кадрові зміни в Кремлі стали несподіванкою не лише для росіян, а й для Заходу. Видання The Independent отримало дані про те, що на хід подій та рішення диктатора Володимира Путіна суттєво вплинув заступник директора ФСБ Сергій Корольов. Ба більше, він причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Корольов має вплив на Путіна, ФСБ та хід війни РФ проти України

Як дізналися журналісти від своїх інсайдерів у західних спецслужбах, Сергій Корольов — доволі відомий чекіст, який швидко посилює свої позиції на російській політичній арені.

Саме він відіграв важливу роль у кадрових перестановках, які нещодавно влаштував нелегітимний президент РФ.

У травні Путін звільнив міністра оборони Сергія Шойгу, призначивши його секретарем Ради безпеки, а попереднього секретаря Миколу Патрушева неочікувано для всіх понизив до помічника президента з суднобудування.

Ба більше, зазначається, що колишній охоронець Путіна — губернатор Тульської області Олексій Дюмін — не зміг прорватися у МО РФ, хоча й намагався.

Згідно з даними The Independent, Корольов зміг стати ключовим гравцем в ієрархії ФСБ. Західні лідери звинувачують його в активній участі у вторгненні в Україну. Окрім того, він провів реформи у розвідці, які підвищили її ефективність.

Поплічник Путіна знаходиться під санкціями Євросоюзу, Британії, Франції, Бельгії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

Більше про боротьбу українських сил з ФСБ РФ та російськими загарбниками можна дізнатися з інтерв’ю Online.UA з військовослужбовецем ЗСУ та партизаном Артемом “Східним” Карякіним.

Корольов займався організацією замахів на Зеленського, Буданова та Малюка

Президент України Володимир Зеленський, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов та глава СБУ Василь Малюк пережили не один замах з боку влади РФ, яка вважає їх своїми головними ворогами.

The Independent дізналося про те, що саме Сергій Корольов причетний до підготовки цих спецоперацій, які повинні були здійснити офіцери Управління державної охорони РФ.

Окрім того, відомо, що він був протеже Анатолія Сердюкова — міністра оборони РФ з 2007 по 2012 рік.

Як спеціальний радник міністерства оборони курував ГРУ, російську військову розвідку, і вважається засновником Сил спеціальних операцій та Управління спеціальних операцій. Його зростання в ієрархії ФСБ збіглося у часі зі смертю міністра з надзвичайних ситуацій РФ Євгенія Зінічева, який також претендував на пост першого заступника директора ФСБ. Поширити

За словами журналістів, “сірого кардинала” Путіна також підозрюють у зв’язках з організованою злочинністю.

Так, відомо про його підозрілі зв'язки з Олегом Маковозом, ватажком «банди братів», яка займалася розбоями, вимаганням і замовними вбивствами. Сам Корольов часто називав Маковоза “цінним інформатором”

У 2007-му році іспанські правоохоронці таємно записали розмову Корольова з Геннадієм Петровим — ватажком тамбовського кримінального угрупування. Після цього стало відомо, що Корольов за вказівкою угрупування допомагав просувати людей на керівні посади в російських правоохоронних органах.

У 2018 році російський кримінальний авторитет Аслан Гагієв, якого затримала поліція Австрії зізнався у суді, що з Росії йому допоміг виїхати начальник 9-го управління ФСБ, яким на той час був Корольов.