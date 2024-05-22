Можливе нове вторгнення. Топкомандувач Швеції б'є на сполох через план Путіна
Категорія
Політика
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Можливе нове вторгнення. Топкомандувач Швеції б'є на сполох через план Путіна

Путін
Джерело:  RND

Згідно з даними головнокомандувач ЗС Швеції Мікаеля Бюдена, нелегітимний президент РФ Володимир Путін планує взяти під свій контроль Балтійське море.

Путін хоче розширити свій вплив поза межами України

Як пояснює Бюден, той хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море.

Наразі він фіксує всі ознаки того, що російський диктатор має намір встановити контроль над Готландом.

Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна — отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря.

Мікаель Бюден

Мікаель Бюден

Головнокомандувач ЗС Швеції

На його переконання, якщо РФ зможе взяти під контроль і перекрити Балтійське море — це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.

Саме тому Бюден закликає міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб Балтійське море не стало ігровим майданчиком для Путіна, де він може залякувати членів НАТО

Він також нагадав, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.

Чому Готланд настільки важливий

В історії Швеції був період, коли вона мінімізувала військову присутність на острові — там базувався лише добровольчий підрозділ Національної гвардії.

Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд. Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності, — пояснив головнокомандувач Збройних сил Швеції.

Наразі влада Швеції зацікавлена в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води.

Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах.

Мікаель Бюден

Мікаель Бюден

Головнокомандувач ЗС Швеції

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