В Євросоюзі спалахнув скандал через реакцію на загибель друга Путіна
Категорія
Політика
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В Євросоюзі спалахнув скандал через реакцію на загибель друга Путіна

Ібрагім Раїсі

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що вважає "нормальною дипломатичною практикою" співчуття, які висловив шеф європейської дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель через загибель поплічника Путіна — президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Чому в ЄС сваряться після загибелі Раїсі

Загиблого експрезидента Ірану Ібрагіма Раїсі доволі часто називали “другом Путіна”, адже він був одним з тих політиків, які допомагали диктатору вести загарбницьку війну проти України.

Саме через європейські лідери розпочали суперечку через те, якою мала б бути реакція офіційно Брюсселя на смерть ще одного воєнного злочинця.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань продовжує наполягати на тому, що на дипломатичній арені "абсолютно нормально висловлювати співчуття державі", коли раптово помирають глава держави та її міністр закордонних справ.

Особливо якщо це відбувається за таких обставин, як це сталося в Ірані, тож мені немає чого додати, крім того, що це був базовий дипломатичний захід, щоб висловити співчуття державі на інституціональному рівні, — заявив Петер Стано.

Не всі в Євросоюзі хочуть висловлювати співчуття Ірану

Заяву офіційного Брюсселя з цього приводу публічно розкритикував речник ЄК Ерік Мамер

Він нагадав про позицію Єврокомісії щодо внутрішніх репресій в Ірані, ролі, яку Тегеран відіграє у загарбницькій війні РФ проти України та щодо підтримки проксі на Близькому Сході у війні між ХАМАС та Ізраїлем.

Я думаю, що вам потрібно чітко розрізняти нормальну дипломатичну практику, про яку говорив Петер (Стано), та яку, до речі, ви бачили в інших установах по всьому світу, і погляди, яких ми дотримуємося щодо політики іранської влади, — підкреслив спікер.

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