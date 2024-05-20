Аналітики оцінили наслідки смерті Раїсі для зміни верховного лідера Ірану

Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме важкі наслідки для передачі влади верховного лідера.
Загибель Раїсі матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера Ірану
За даними інституту, Раїсі вважали одним із головних претендентів на те, щоб змінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ірану.
Хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи 2019 року і підтримав його на президентських виборах у серпні 2021 року.
Що відомо про загибель президента Ірану Раїсі
19 травня низка інформаційних агентств повідомили про жорстку посадку вертольота, на борту якого перебував голова Ісламської Республіки Іран.
Рятувальна операція з пошуку вертольота тривала понад 10 годин. Згідно з повідомленнями ЗМІ, один із пасажирів гелікоптера імовірно виходив на зв'язок.
Пізніше для пошуків іранського президента Туреччина направила безпілотний літальний апарат, який виявив уламки вертольота.
20 травня смерть президента Ірану Раїсі підтвердив віцепрезидент країни Мансурі.
За інформацією іранських та західних ЗМІ, знайдені уламки свідчать про те, що вертольот внаслідок падіння у гірській місцевості повністю вигорів.
Після загибелі Ібрагіма Раїсі виконувати обов'язки президента Ірану буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер.
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