Аналітики оцінили наслідки смерті Раїсі для зміни верховного лідера Ірану

Загибель Раїсі матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера Ірану

За даними інституту, Раїсі вважали одним із головних претендентів на те, щоб змінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ірану.

Хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи 2019 року і підтримав його на президентських виборах у серпні 2021 року.

Наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера. Однак смерть Раїсі зрештою не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на жорсткішу й консервативнішу внутрішню політику та агресивнішу регіональну політику, — вважають аналітики ISW. Поширити

Що відомо про загибель президента Ірану Раїсі

19 травня низка інформаційних агентств повідомили про жорстку посадку вертольота, на борту якого перебував голова Ісламської Республіки Іран.

Рятувальна операція з пошуку вертольота тривала понад 10 годин. Згідно з повідомленнями ЗМІ, один із пасажирів гелікоптера імовірно виходив на зв'язок.

Пізніше для пошуків іранського президента Туреччина направила безпілотний літальний апарат, який виявив уламки вертольота.

20 травня смерть президента Ірану Раїсі підтвердив віцепрезидент країни Мансурі.

За інформацією іранських та західних ЗМІ, знайдені уламки свідчать про те, що вертольот внаслідок падіння у гірській місцевості повністю вигорів.