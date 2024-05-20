Аналитики оценили последствия смерти Раиси для смены верховного лидера Ирана

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси будет иметь тяжелые последствия для передачи власти верховному лидеру.

Гибель Раиси будет иметь серьезные последствия для преемственности верховного лидера Ирана

По данным института, Раиси считали одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи в должности верховного лидера Ирана.

Хаменеи назначил Раисе на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021 года.

Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конце концов не изменит нынешней траектории режима, направленной на более жесткую и более консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику, — считают аналитики ISW. Поделиться

Что известно о гибели президента Ирана Раисе

19 мая ряд информационных агентств сообщили о жесткой посадке вертолета, на борту которого находился глава Исламской Республики Иран.

Спасательная операция по поиску вертолета длилась более 10 часов. Согласно сообщениям СМИ, один из пассажиров вертолета предположительно выходил на связь.

Позже для поисков иранского президента Турция направила беспилотный летательный аппарат, обнаруживший обломки вертолета.

20 мая смерть президента Ирана Раиси подтвердил вице-президент страны Мансури.

По информации иранских и западных СМИ, найденные обломки свидетельствуют о том, что вертолет в результате падения в горной местности полностью выгорел.