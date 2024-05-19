В Иране потерпел крушение вертолет президента Ибрагима Раиси
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Мир
Дата публикации

В Иране потерпел крушение вертолет президента Ибрагима Раиси

Ибрагим Раиси
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Источник:  Reuters

В Иране из-за сложных погодных условий жесткую посадку совершил один из вертолетов с президентом Ибрагимом Раиси на борту.

Что известно об инциденте с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси

По информации главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, Раисе и его спутники находились на борту нескольких вертолетов, один из которых вынужден был осуществить жесткое приземление из-за сложных погодных условий.

Сегодня у нас была инаугурация дамбы Киз-Каласи в присутствии президента Азербайджана. После этого президент вместе с сопровождающими лицами отправился на обратном пути на нескольких вертолетах, один из которых был вынужден совершить жесткую посадку из-за неблагоприятных погодных условий в этом районе, — отметил глава МВД Ирана.

Что известно о поисковой операции

Он подчеркнул, что на место инцидента выехали бригады спасателей.

Мы поддерживаем связь с сопровождающими президента, но из-за сложности местности связь несколько усложнена. Мы ждем прибытия спасательных команд на место инцидента и место приземления вертолета, чтобы предоставить нам информацию, — добавил Вахиди.

Иранские СМИ сообщают, что поисковая операция усложняется из-за плохих погодных условий.

Государственное телевидение сообщило, что спасатели пытались добраться до места крушения, но им помешали плохие погодные условия. Сообщалось о сильном дожде и тумане, сопровождавшемся сильным ветром. Агентство IRNA назвало место происшествия "лесом", — говорится в сообщении иранских СМИ.

На борту вертолета, кроме президента, находился и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан.

Предварительно есть вероятность, что погибших на борту нет. Один из пассажиров президентского борта уже вышел на связь.

В то же время агентство IRNA сообщает, что вертолет из Раиси потерпел аварию и "разбился при посадке", однако пока нет информации о возможных пострадавших или повреждении.

Заместитель губернатора провинции по развитию Али Закари заявил, что еще не прибыл на место аварии и не имеет подробностей об инциденте.

По данным чиновника, авария произошла вблизи Варзекана. Он отметил, что всего было три вертолета: два благополучно приземлились, а один разбился.

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