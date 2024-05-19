В Иране из-за сложных погодных условий жесткую посадку совершил один из вертолетов с президентом Ибрагимом Раиси на борту.
Что известно об инциденте с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси
По информации главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, Раисе и его спутники находились на борту нескольких вертолетов, один из которых вынужден был осуществить жесткое приземление из-за сложных погодных условий.
Что известно о поисковой операции
Он подчеркнул, что на место инцидента выехали бригады спасателей.
Иранские СМИ сообщают, что поисковая операция усложняется из-за плохих погодных условий.
На борту вертолета, кроме президента, находился и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан.
Предварительно есть вероятность, что погибших на борту нет. Один из пассажиров президентского борта уже вышел на связь.
В то же время агентство IRNA сообщает, что вертолет из Раиси потерпел аварию и "разбился при посадке", однако пока нет информации о возможных пострадавших или повреждении.
Заместитель губернатора провинции по развитию Али Закари заявил, что еще не прибыл на место аварии и не имеет подробностей об инциденте.
По данным чиновника, авария произошла вблизи Варзекана. Он отметил, что всего было три вертолета: два благополучно приземлились, а один разбился.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-