В Ірані через складні погодні умови жорстку посадку здійснив один з гелікоптерів з президентом Ібрагімом Раїсі на борту.
Що відомо про інцидент з гелікоптером президента Ірану Ібрагіма Раїсі
За інформацією глави МВС Ірану Ахмада Вахіді, Раїсі та його супутники перебували на борту кількох гелікоптерів, один з яких змушений був здійснити жорстке приземлення через складні погодні умови.
Що відомо про пошукову операцію
Він підкреслив, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.
Іранські ЗМІ повідомляють, що пошукова операція ускладнюється через погані погодні умови.
На борту вертольота, окрім президента, був і глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.
Попередньо, є ймовірність, що загиблих на борту немає. Один з пасажирів президентського борту вже вийшов на зв'язок.
Водночас агентство IRNA повідомляє, що гелікоптер із Раїсі зазнав аварії й "розбився при посадці", однак наразі немає інформації про можливих постраждалих чи пошкодження.
Заступник губернатора провінції з питань розвитку Алі Закарі заявив, що ще не прибув на місце аварії та не має подробиць про інцидент.
За даними посадовця, аварія сталася поблизу Варзекана. Він зазначив, що загалом було три гвинтокрили: два благополучно приземлилися, а один розбився.
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