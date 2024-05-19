В Ірані через складні погодні умови жорстку посадку здійснив один з гелікоптерів з президентом Ібрагімом Раїсі на борту.

Що відомо про інцидент з гелікоптером президента Ірану Ібрагіма Раїсі

За інформацією глави МВС Ірану Ахмада Вахіді, Раїсі та його супутники перебували на борту кількох гелікоптерів, один з яких змушений був здійснити жорстке приземлення через складні погодні умови.

Сьогодні у нас була інавгурація дамби Кіз-Каласі за присутності президента Азербайджану. Після цього президент разом із супроводжуючими особами вирушив на зворотному шляху на кількох гелікоптерах, один з яких був змушений здійснити жорстку посадку через несприятливі погодні умови в цьому районі, — зазначив глава МВС Ірану. Поширити

Що відомо про пошукову операцію

Він підкреслив, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.

Ми підтримуємо зв'язок із супроводжуючими президента, але через складність місцевості зв'язок дещо ускладнений. Ми чекаємо на прибуття рятувальних команд на місце інциденту і на місце приземлення вертольота, щоб надати нам інформацію, — додав Вахіді. Поширити

Іранські ЗМІ повідомляють, що пошукова операція ускладнюється через погані погодні умови.

Державне телебачення повідомило, що рятувальники намагалися дістатися до місця катастрофи, але їм завадили погані погодні умови. Повідомлялося про сильний дощ і туман, який супроводжувався сильним вітром. Агентство IRNA назвало місце події "лісом, — йдеться у повідомленні іранських ЗМІ. Поширити

На борту вертольота, окрім президента, був і глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Попередньо, є ймовірність, що загиблих на борту немає. Один з пасажирів президентського борту вже вийшов на зв'язок.

Водночас агентство IRNA повідомляє, що гелікоптер із Раїсі зазнав аварії й "розбився при посадці", однак наразі немає інформації про можливих постраждалих чи пошкодження.

Заступник губернатора провінції з питань розвитку Алі Закарі заявив, що ще не прибув на місце аварії та не має подробиць про інцидент.

За даними посадовця, аварія сталася поблизу Варзекана. Він зазначив, що загалом було три гвинтокрили: два благополучно приземлилися, а один розбився.