Президент Ирана и глава МИД погибли в результате авиакатастрофы
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Ирана и глава МИД погибли в результате авиакатастрофы

Ибрагим Раиси
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Источник:  Reuters

Президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате падения вертолета на границе с Азербайджаном 19 мая.

Что известно о гибели президента Ирана и других чиновников

Отмечается, что вместе с Раиси и Амиром Абдоллахианом на борту вертолета находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц. Все они погибли.

Смерть президента Ирана Раиси подтвердил вице-президент страны Мансури.

Правительство Ирана проведет экстренное заседание в связи с гибелью президента и главы МИД страны, сообщают иранские СМИ.

По информации иранских и западных СМИ, найденные обломки свидетельствуют о том, что вертолет в результате падения в горной местности полностью выгорел.

Что известно об авикастрофе с вертолетом президента Ирана

В Иране из-за сложных погодных условий жесткую посадку совершил один из вертолетов с президентом Ибрагимом Раиси на борту.

По информации главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, Раисе и его спутники находились на борту нескольких вертолетов, один из которых вынужден был осуществить жесткое приземление из-за сложных погодных условий.

Сегодня у нас была инаугурация дамбы Киз-Каласи в присутствии президента Азербайджана. После этого президент вместе с сопровождающими лицами отправился на обратном пути на нескольких вертолетах, один из которых был вынужден совершить жесткую посадку из-за неблагоприятных погодных условий в этом районе, — отметил глава МВД Ирана.

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