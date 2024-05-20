Президент Ірану Ібрагім Раїсі і глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан загинули внаслідок падіння вертольоту на кордоні з Азербайджаном 19 травня.

Що відомо про загибель президента Ірану та інших високопосадовців

Зазначається, що разом із Раїсі та Аміром Абдоллахіаном на борту гелікоптера перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та декілька інших не названих осіб. Всі вони загинули.

Смерть президента Ірану Раїсі підтвердив віцепрезидент країни Мансурі.

Уряд Ірану проведе екстрене засідання у зв'язку із загибеллю президента і глави МЗС країни, повідомляють іранські ЗМІ.

За інформацією іранських та західних ЗМІ, знайдені уламки свідчать про те, що вертольот внаслідок падіння у гірській місцевості повністю вигорів.

Що відомо про авікатастрофу з вертольотом президента Ірану

В Ірані через складні погодні умови жорстку посадку здійснив один з гелікоптерів з президентом Ібрагімом Раїсі на борту.

За інформацією глави МВС Ірану Ахмада Вахіді, Раїсі та його супутники перебували на борту кількох гелікоптерів, один з яких змушений був здійснити жорстке приземлення через складні погодні умови.