Вице-президент Мохбер будет исполнять обязанности лидера Ирана. Что о нем известно

После гибели Ибрагима Раиси исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

Обязанности лидера Ирана будет выполнять вице-президент Мохбер

Согласно конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.

Как отмечается, Мохбер, как и Раиси, близок к Верховному лидеру Али Хаменее, который решает все государственные дела. Также Мохаммад Мохбер стал первым вице-президентом в 2021 году, когда Раисе избрали президентом.

Отмечается, что Мохбер в октябре 2022 года вместе с высокопоставленными чиновниками и членами Высшего Совета нацбезопасности Ирана посещал Россию для того, чтобы завершить соглашение по отправке в Москву "шахедов" и ракет класса "земля-земля" для поддержки во время вторжения РФ в Украину. .

Также сообщается, что Мохбер был главой инвестиционного фонда "Сетад", связанного с верховным лидером. В 2010 году Европейский Союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, на которых наложил санкции за вероятную причастность к "деятельности, связанной с ядерным оружием или баллистическими ракетами".

Через два года он был исключен из списка. Уже в 2013 году Министерство финансов США добавило фонд "Сетад" и 37 подконтрольных ему компаний в перечень субъектов, на которых распространяются санкции.

Что известно о гибели президента Ирана Раисе

19 мая ряд информационных агентств сообщили о жесткой посадке вертолета, на борту которого находился глава Исламской Республики Иран.

Спасательная операция по поиску вертолета длилась более 10 часов. Согласно сообщениям СМИ, один из пассажиров вертолета предположительно выходил на связь.

Позже для поисков иранского президента Турция направила беспилотный летательный аппарат, обнаруживший обломки вертолета.

20 мая смерть президента Ирана Раиси подтвердил вице-президент страны Мансури.

По информации иранских и западных СМИ, найденные обломки свидетельствуют о том, что вертолет в результате падения в горной местности полностью выгорел.