Віцепрезидент Мохбер виконуватиме обовʼязки лідера Ірану. Що про нього відомо

Після загибелі Ібрагіма Раїсі виконувати обов'язки президента Ірану буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер.

Обов'язки лідера Ірану виконуватиме віцепрезидент Мохбер

Відповідно до конституції Ірану впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Як зазначається, Мохбер як і Раїсі є близьким до Верховного лідера Алі Хаменеї, який вирішує всі державні справи. Також Мохаммад Мохбер став першим віцепрезидентом у 2021 році, коли Раїсі обрали президентом.

Зазначається, що Мохбер у жовтні 2022 року разом з високопоставленими чиновниками та членами Вищої Ради нацбезпеки Ірану відвідував Росію для того, аби завершити угоду щодо відправлення до Москви "шахедів" та ракет класу "земля-земля" для надання підтримки під час вторгнення РФ в Україну.

Також повідомляється, що Мохбер був очільком інвестиційного фонду "Сетад", який пов'язаний з верховним лідером. У 2010 році Європейський Союз включив Мохбера до списку фізичних та юридичних осіб, на яких наклав санкції за ймовірну причетність до "діяльності, пов'язаної з ядерною зброєю або балістичними ракетами".

Через два роки його було виключено зі списку. Вже у 2013 році Міністерство фінансів США додала фонд "Сетад" і 37 підконтрольних йому компаній до переліку суб'єктів, на яких поширюються санкції.

Що відомо про загибель президента Ірану Раїсі

19 травня низка інформаційних агентств повідомили про жорстку посадку вертольота, на борту якого перебував голова Ісламської Республіки Іран.

Рятувальна операція з пошуку вертольота тривала понад 10 годин. Згідно з повідомленнями ЗМІ, один із пасажирів гелікоптера імовірно виходив на зв'язок.

Пізніше для пошуків іранського президента Туреччина направила безпілотний літальний апарат, який виявив уламки вертольота.

20 травня смерть президента Ірану Раїсі підтвердив віцепрезидент країни Мансурі.

За інформацією іранських та західних ЗМІ, знайдені уламки свідчать про те, що вертольот внаслідок падіння у гірській місцевості повністю вигорів.