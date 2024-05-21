Почему в ЕС ссорятся после гибели Раиси

Погибшего экс-президента Ирана Ибрагима Раиси часто называли "другом Путина", ведь он был одним из тех политиков, которые помогали диктатору вести захватническую войну против Украины.

В ЕС начался спор из-за того, какой должна быть реакция официально Брюсселя на смерть еще одного военного преступника.

Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам продолжает настаивать на том, что на дипломатической арене "совершенно нормально выражать соболезнования государству", когда внезапно умирают глава государства и его министр иностранных дел.

Особенно если это происходит при таких обстоятельствах, как это произошло в Иране, поэтому мне нечего добавить, кроме того, что это была базовая дипломатическая мера, чтобы выразить соболезнования государству на институциональном уровне, — заявил Петер Стано. Поделиться

Не все в Евросоюзе хотят выражать соболезнования Ирану

Заявление официального Брюсселя по этому поводу публично раскритиковал спикер ЕК Эрик Мамер.

Он напомнил о позиции Еврокомиссии относительно внутренних репрессий в Иране, роли, которую Тегеран играет в захватнической войне РФ против Украины и поддержки прокси на Ближнем Востоке в войне между ХАМАС и Израилем.