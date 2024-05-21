В Евросоюзе вспыхнул скандал из-за реакции на гибель друга Путина
Категория
Политика
Дата публикации

В Евросоюзе вспыхнул скандал из-за реакции на гибель друга Путина

Ибрагим Раиси
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Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что считает "нормальной дипломатической практикой" соболезнования, которые выразил шеф европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель из-за гибели приспешника Путина —

 президента Ирана Ибрагима Раиси.

Почему в ЕС ссорятся после гибели Раиси

Погибшего экс-президента Ирана Ибрагима Раиси часто называли "другом Путина", ведь он был одним из тех политиков, которые помогали диктатору вести захватническую войну против Украины.

В ЕС начался спор из-за того, какой должна быть реакция официально Брюсселя на смерть еще одного военного преступника.

Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам продолжает настаивать на том, что на дипломатической арене "совершенно нормально выражать соболезнования государству", когда внезапно умирают глава государства и его министр иностранных дел.

Особенно если это происходит при таких обстоятельствах, как это произошло в Иране, поэтому мне нечего добавить, кроме того, что это была базовая дипломатическая мера, чтобы выразить соболезнования государству на институциональном уровне, — заявил Петер Стано.

Не все в Евросоюзе хотят выражать соболезнования Ирану

Заявление официального Брюсселя по этому поводу публично раскритиковал спикер ЕК Эрик Мамер.

Он напомнил о позиции Еврокомиссии относительно внутренних репрессий в Иране, роли, которую Тегеран играет в захватнической войне РФ против Украины и поддержки прокси на Ближнем Востоке в войне между ХАМАС и Израилем.

Я думаю, что вам нужно четко различать нормальную дипломатическую практику, о которой говорил Петер (Стано), которую, кстати, вы видели в других учреждениях по всему миру, и взгляды, которые мы придерживаемся относительно политики иранской власти, — подчеркнул спикер.

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