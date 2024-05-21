Гибель Раиси. В Иране назначили дату президентских выборов

После гибели в крушении президента Ирана Ибрагима Раисе в стране назначили досрочные президентские выборы на 28 июня.

Что известно о президентских выборах в Иране после гибели Раиси

Главы иранских ветвей власти определили сроки избирательного процесса.

Для регистрации кандидатов они выбрали период с 30 мая по 3 июня, а для их избирательной кампании — с 12 по 27 июня.

В статье 131 Конституции Исламской Республики Иран говорится, что для управления исполнительными делами страны сроком 50 дней и подготовки к выборам президента должны сформировать совет.

Президент Ирана является главой правительства Исламской Республики. Это высшая выборная должность в государстве, однако президент подчинен верховному лидеру — аятолле. Именно аятолла является главой государства и командующим Вооруженными силами. Это самое высокое чиновник в Иране. У президента достаточно ограниченная власть — он может подписывать международные договоры, соглашения с другими странами и организациями, назначать министров и губернаторов, однако не влияет на внешнюю политику и армию.

Гибель президента Ирана

19 мая попал в аварию вертолет с иранским президентом Ибрагимом Раиси. На борту также находился министр иностранных дел страны Хусейн-Амир Абдуллахиан.

В день авиатрощи в северо-западном регионе Ирана находились неблагоприятные погодные условия и густой туман. В ночь на 20 мая в северо-западном регионе Ирана спасатели обнаружили вертолет.

В тот же день Кабмин иранской администрации официально подтвердил смерть Ибрагима Раиси в крушении вертолета.