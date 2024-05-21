Грозився дійти до Путіна. У Росії заарештували генерал-майора Попова

Івана Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві

Клопотання слідства про арешт Попова розглядалося у 235-му гарнізонному військовому суді. Інших подробиць співрозмовник агентства не навів.

У росЗМІ пишуть, що генерал-майора заарештували 17 травня у справі про шахрайство, вчинене організованою групою або у великому розмірі (частина 4 статті 159 КК). Справою займається департамент військової контррозвідки (ДВКР) ФСБ, спочатку розслідування велося щодо заступника Попова.

У справі проходять ще два фігуранти — підприємець із Краснодарського краю та офіцер Південного військового округу. Стверджується, що сума збитків, заподіяних обвинуваченими, — понад 100 мільйонів рублів.

За версією слідства, яку наводять росЗМІ, Попов продав близько двох тисяч тонн металовиробів, які призначалися для будівництва укріплень на Запорізькому напрямку, де генерал-майор під час служби керував обороною.

Крім того, це прокоментував і журналіст Ігаль Левін.

Російські ЗМІ повідомляють, що колишнього командувача 58-ї армії ПВО генерал-майора Івана Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві. Це той самий генерал, який виступив із затятою критикою російського командування в 2023 році, намагався не замовчувати проблем на фронті, виступав за те, щоб дати ротацію російським військам і погрожував донести всі ці проблеми безпосередньо Путіну. Вважається, що його тоді зняв із посади командувача 58-ї армії сам Герасимов, — пише він. Поширити

Російського чиновника арештували за мем про “пєтухів”

Глава узбецького земляцтва «Ватандош» Усман Баратов потрапив під арешт у РФ. Через мем у соцмережах на нього завели кримінальну справу про «збудження ненависті чи ворожнечі». На картинці від чиновника зображено півня із фразою: «Фіг вам, а не яйця! Поверніть “пєтухів” із фронту!».

Голова узбецького земляцтва «Ватандош» підозрюється російською правоохоронною системою у «збудженні ненависті чи ворожнечі» через картинку, яку він розмістив у «Однокласниках». На ній зображено півня із фразою: «Фіг вам, а не яйця! Поверніть “пєтухів” із фронту!».

На мем образилися воєнкори та донесли до Слідчого комітету. Сам Баратов заявляв, що це «сатиричне фото курок, яке ніякого відношення не має до образ учасників СВО».

Провину Баратов не визнав. У справі призначили лінгвістичну та комп'ютерно-технічну експертизи.