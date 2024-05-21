Грозился дойти до Путина. В России арестовали генерал-майора Попова

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве
Иван Попов был арестован по обвинению в мошенничестве
Ходатайство следствия об аресте Попова рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде. Других подробностей собеседник агентства не привел.
В РосСМИ пишут, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Делом занимается департамент военной контрразведки (ГВКР) ФСБ, первоначально расследование велось в отношении заместителя Попова.
По делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа. Утверждается, что сумма ущерба, причиненного обвиняемыми, — более 100 миллионов рублей.
По версии следствия, которую приводят росСМИ, Попов продал около двух тысяч тонн метизов, предназначавшихся для строительства укреплений на Запорожском направлении, где генерал-майор во время службы руководил обороной.
Кроме того, это прокомментировал журналист Игаль Левин.
Российского чиновника арестовали за мем о "петухах"
Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов попал под арест в РФ. Из-за мема в соцсетях на него завели уголовное дело о «возбуждении ненависти или вражды». На картинке от чиновника изображен петух с фразой: «Фиг вам, а не яйца! Поверните "певцов" с фронта!».
Глава узбекского землячества «Ватандош» подозревается российской правоохранительной системой в «возбуждении ненависти или вражды» из-за картинки, которую он разместил в «Одноклассниках». На ней изображен петух с фразой: «Фиг вам, а не яйца! Поверните "певцов" с фронта!».
На мем обиделись военкоры и донесли до Следственного комитета. Сам Баратов заявлял, что это «сатирическое фото куриц, не имеющее никакого отношения к образам участников СВО».
Вину Баратов не признал. В деле назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизу.
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