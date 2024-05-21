Грозился дойти до Путина. В России арестовали генерал-майора Попова
Категория
Мир
Дата публикации

Грозился дойти до Путина. В России арестовали генерал-майора Попова

майор Попов
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Источник:  online.ua

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве

Иван Попов был арестован по обвинению в мошенничестве

Ходатайство следствия об аресте Попова рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде. Других подробностей собеседник агентства не привел.

В РосСМИ пишут, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Делом занимается департамент военной контрразведки (ГВКР) ФСБ, первоначально расследование велось в отношении заместителя Попова.

По делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа. Утверждается, что сумма ущерба, причиненного обвиняемыми, — более 100 миллионов рублей.

По версии следствия, которую приводят росСМИ, Попов продал около двух тысяч тонн метизов, предназначавшихся для строительства укреплений на Запорожском направлении, где генерал-майор во время службы руководил обороной.

Кроме того, это прокомментировал журналист Игаль Левин.

Российские СМИ сообщают, что бывший командующий 58-й армией ПВО генерал-майор Иван Попов был арестован по обвинению в мошенничестве. Это тот самый генерал, который выступил с ярой критикой российского командования в 2023 году, пытался не умалчивать о проблемах на фронте, выступал за то, чтобы дать ротацию российским войскам и угрожал донести все эти проблемы непосредственно Путину. Считается, что его тогда снял с должности командующего 58-й армией сам Герасимов, — пишет он.

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