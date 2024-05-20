Россия развернула пропагандистскую кампанию, нацеленную на вербовку в ряды своей армии этнических немцев.

Россия вербует этнических немцев в ряды армии РФ

Издание ссылается на организации, представляющие интересы этнических германцев в России. В последние месяцы они стали вести пропаганду войны среди своей целевой аудитории, уделяя особое внимание привлечению молодежи в ряды армии.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что этот факт вызывает тревогу и потенциальное неудобство Берлину, поскольку Россия фактически использует немецкую культуру против Украины. В то же время в РФ может проживать около 400 тыс этнических немцев, которые подвергались преследованию во времена СССР, а теперь подвергаются маргинализации со стороны Кремля. Поделиться

Telegraph ознакомился с пропагандистскими материалами российско-немецкого дома в Томске, призывающего этнических немцев делать пожертвования на нужды Вооруженных сил и посещать бесплатные провоенные концерты.

Также российско-германский дом в Новосибирске проводил саммиты в поддержку вторжения в Украину, а молодые люди массово призывались записываться в ЧВК "Вагнера".

При этом пропагандистские материалы были впервые обнаружены обществом немцев из Запорожья, призвавших своих российских коллег провести кампанию против вторжения. Общество надеется, что правительство Германии примет меры по использованию его языка и культуры в военной пропаганде.

Россия вербует наемников для войны против Украины

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.