В Британии арестовали кремлевских наемников за поджог склада с боеприпасами для Украины

В Великобритании арестовали группу завербованных Кремлем молодых людей, устроивших поджог склада с боеприпасами для Украины в Лондоне.

Что известно о поджоге склада с боеприпасами для Украины в Лондоне по заказу Кремля

Отмечается, что 20-летний Дилан Эрл и 22-летний Джейк Ривз по указанию России устроили поджог на промышленном складе 20 марта в восточном Лондоне.

В содействии диверсии также обвиняют Пола Инглиша, Нии Мэнсу и Дмитруса Паулауска.

Представители прокуратуры Великобритании отмечают, что Дилан Эрл пытался нанести ущерб бизнесу, связанному с оказанием военной помощи Украине в развязанной Россией преступной войне.

Для того чтобы потушить вызванный диверсантами пожар понадобилось около 60 пожарных.

Прокуратура обвиняет Эрла в связях с запрещенной в Британии террористической организацией "Группа Вагнера".

Что известно о реакции Минобороны Британии и НАТО на этот инцидент

Британский министр обороны Грант Шаппс уже успел выразить свою "глубокую обеспокоенность" из-за "российской преступной деятельности в Великобритании".

Каждый, кто будет признан виновным в содействии иностранной разведке, будет привлечен к ответственности, подчеркнул Шаппс. Поделиться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что случаи пророссийского шпионажа и саботажа, выявленные в Германии, Великобритании или Польше, не будут препятствовать поддержке Североатлантического союза.