В Британии арестовали кремлевских наемников за поджог склада с боеприпасами для Украины

В Великобритании арестовали группу завербованных Кремлем молодых людей, устроивших поджог склада с боеприпасами для Украины в Лондоне.
Что известно о поджоге склада с боеприпасами для Украины в Лондоне по заказу Кремля
Отмечается, что 20-летний Дилан Эрл и 22-летний Джейк Ривз по указанию России устроили поджог на промышленном складе 20 марта в восточном Лондоне.
В содействии диверсии также обвиняют Пола Инглиша, Нии Мэнсу и Дмитруса Паулауска.
Представители прокуратуры Великобритании отмечают, что Дилан Эрл пытался нанести ущерб бизнесу, связанному с оказанием военной помощи Украине в развязанной Россией преступной войне.
Для того чтобы потушить вызванный диверсантами пожар понадобилось около 60 пожарных.
Прокуратура обвиняет Эрла в связях с запрещенной в Британии террористической организацией "Группа Вагнера".
Что известно о реакции Минобороны Британии и НАТО на этот инцидент
Британский министр обороны Грант Шаппс уже успел выразить свою "глубокую обеспокоенность" из-за "российской преступной деятельности в Великобритании".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что случаи пророссийского шпионажа и саботажа, выявленные в Германии, Великобритании или Польше, не будут препятствовать поддержке Североатлантического союза.
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