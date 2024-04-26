В Британии арестовали кремлевских наемников за поджог склада с боеприпасами для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Британии арестовали кремлевских наемников за поджог склада с боеприпасами для Украины

Пожар на военном складе в Лондоне
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Источник:  The Guardian

В Великобритании арестовали группу завербованных Кремлем молодых людей, устроивших поджог склада с боеприпасами для Украины в Лондоне.

Что известно о поджоге склада с боеприпасами для Украины в Лондоне по заказу Кремля

Отмечается, что 20-летний Дилан Эрл и 22-летний Джейк Ривз по указанию России устроили поджог на промышленном складе 20 марта в восточном Лондоне.

В содействии диверсии также обвиняют Пола Инглиша, Нии Мэнсу и Дмитруса Паулауска.

Представители прокуратуры Великобритании отмечают, что Дилан Эрл пытался нанести ущерб бизнесу, связанному с оказанием военной помощи Украине в развязанной Россией преступной войне.

Для того чтобы потушить вызванный диверсантами пожар понадобилось около 60 пожарных.

Прокуратура обвиняет Эрла в связях с запрещенной в Британии террористической организацией "Группа Вагнера".

Что известно о реакции Минобороны Британии и НАТО на этот инцидент

Британский министр обороны Грант Шаппс уже успел выразить свою "глубокую обеспокоенность" из-за "российской преступной деятельности в Великобритании".

Каждый, кто будет признан виновным в содействии иностранной разведке, будет привлечен к ответственности, подчеркнул Шаппс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что случаи пророссийского шпионажа и саботажа, выявленные в Германии, Великобритании или Польше, не будут препятствовать поддержке Североатлантического союза.

Такие действия опасны и неприемлемы. Они не откажут нас от поддержки Украины, и мы тесно координируем наш ответ на какие-либо враждебные действия против союзников по НАТО, — отметил Столтенберг.

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