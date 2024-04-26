У Великій Британії заарештували групу завербованих Кремлем молодиків, які влаштували підпал складу із боєприпасами для України в Лондоні.

Що відомо про підпал складу із боєприпасами для України в Лондоні на замовлення Кремля

Зазначається, що 20-річний Ділан Ерл та 22-річний Джейк Рівз за вказівкою Росії влаштували підпал на промисловому складі 20 березня у східному Лондоні.

У сприянні диверсії також звинувачують Пола Інгліша, Ніі Менсу та Дмитруса Паулауска.

Представники прокуратури Великої Британії зазначають, що Ділан Ерл намагався завдати шкоди бізнесу, пов’язаному із наданням військової допомоги Україні у розв’язаній Росією злочинній війні.

Для того, щоб загасити викликану диверсантами пожежу знадобилось близько 60 пожежників.

Прокуратура звинувачує Ерла у зв'язках із забороненою в Британії терористичною організацією "Група Вагнера".

Що відомо про реакцію Міноборони Британії та НАТО на цей інцидент

Британський міністр оборони Грант Шаппс вже встиг висловити своє "глибоке занепокоєння" через "російську злочинну діяльність у Великобританії".

Кожен, хто буде визнаний винним у сприянні іноземній розвідці, буде притягнутий до відповідальності, — наголосив Шаппс. Поширити

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що випадки проросійського шпигунства та саботажу, виявлені в Німеччині, Великій Британії чи Польщі, не перешкоджатимуть підтримці Альянсом України.