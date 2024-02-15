Готував підпали у Вроцлаві. Польща затримала російського диверсанта

В уряді Польщі повідомили, що в країні затримали громадянина України, який діяв за дорученням спецслужб РФ.

У Польщі виявили російського шпигуна

Затримання українського громадянина, якого підозрюють у диверсійній діяльності, відбулося 31 січня у Вроцлаві, згідно з інформацією польського уряду.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка, який, діючи в організованому злочинному угрупованні, на замовлення російських спецслужб готував вчинення диверсійно-саботажних дій, що полягали, зокрема, у підпалі об'єктів на території Вроцлава.

Йдеться про об'єкти, розташовані в безпосередній близькості до інфраструктури стратегічного значення.

Представництва Агенства внутрішньої безпеки в Познані під час обшуку речей чоловіка виявили докази планованого злочину.

Розпочато розслідування, за яким затриманому пред'явлено обвинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру, а також у плануванні на замовлення російських спецслужб диверсійної діяльності на території Республіки Польща, яка полягала б у підпалі об'єктів у Вроцлаві. Поширити

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд за клопотанням прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці.

Розслідування веде Вроцлавський відділ представництва Агентства внутрішньої безпеки в Познані під наглядом Нижньосілезького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією у Вроцлаві.

У Польщі судили 14 російських шпигунів

Суд Любліна 19 грудня визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Чотирнадцять із ним визнали провину, але на суді не з’явились, тому вирок їм оголосили заочно. Двох інших імовірних членів шпигунської мережі судитимуть окремо після того, як вони відкликали свої попередні заяви про визнання вини.