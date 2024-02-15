Готовил поджоги во Вроцлаве. Польша задержала российского диверсанта

В правительстве Польши сообщили, что в стране задержан гражданин Украины, действовавший по поручению спецслужб РФ.

В Польше обнаружили российского шпиона

Задержание украинского гражданина, подозреваемого в диверсионной деятельности, произошло 31 января во Вроцлаве, согласно информации польского правительства.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, который, действуя в организованной преступной группировке, по заказу российских спецслужб готовил совершение диверсионно-саботажных действий, заключавшихся, в частности, в поджоге объектов на территории Вроцлава.

Речь идет об объектах, расположенных в непосредственной близости от инфраструктуры стратегического значения.

Представительства Агентства внутренней безопасности в Познани во время обыска вещей мужчины обнаружили доказательства планируемого преступления.

Начато расследование, по которому задержанному предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке международного характера, а также в планировании по заказу российских спецслужб диверсионной деятельности на территории Республики Польша, которая заключалась бы в поджоге объектов во Вроцлаве. Поделиться

За инкриминируемые преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд по ходатайству прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца.

Расследование ведет Вроцлавский отдел представительства Агентства внутренней безопасности в Познани под наблюдением Нижнесилезского отдела Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией во Вроцлаве.

В Польше судили 14 российских шпионов

Суд Люблина 19 декабря признал 14 граждан России, Белоруссии и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

Шестнадцати фигурантам в ноябре объявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов с гуманитарной помощью для Украины, а также слежке за военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

Четырнадцать с ним признали вину, но на суде не явились, поэтому приговор им был оглашен заочно. Двое других вероятных членов шпионской сети будут судить отдельно после того, как они отозвали свои предварительные заявления о признании вины.