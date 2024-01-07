У Челябінську підлітка заарештували за спробу підпалу бомбардувальника армії РФ

Суд Тракторозаводського району російського Челябінська схвалив арешт 16-річного уродженця Дагестану за звинуваченнями у спробі скоєння диверсії на військовому об'єкті армії РФ.

Що відомо про арешт 16-річного підлітка та звинувачення у спробі підпалу бомбардувальника

За інформацією журналістів російського видання Meduza, ім’я підлітка не розголошують, однак слідчі звинувачують його у спробі підпалу бомбардувальника на військовому аеродромі "Шагол".

Зазначається, що працівники ФСБ нібито затримали підлітка 5 січня.

Його звинувачують у спробі скоєння диверсії у рамках завдання від нібито українських спецслужб.

Під час затримання у нього вилучили "засоби зв'язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами", стверджували у ФСБ.

При цьому Головне управляння розвідки України підтвердило, що в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Що відомо про військовий аеродром "Шагол"

"Шагол" - це військовий аеродром в поблизу російського міста Челябінськ.

На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Су-34 (за кодифікацією НАТО Fullback - "захисник") - радянський і російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник.

Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Може завдавати ударів на віддаленні 150-600 км від лінії зіткнення.