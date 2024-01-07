В Челябинске подростка арестовали за попытку поджога бомбардировщика армии РФ

Суд Тракторозаводского района российского Челябинска одобрил арест 16-летнего уроженца Дагестана по обвинению в попытке совершения диверсии на военном объекте армии РФ.

Что известно об аресте 16-летнего подростка и обвинениях в попытке поджога бомбардировщика

По информации журналистов российского издания Meduza, имя подростка не разглашают, однако следователи обвиняют его в попытке поджога бомбардировщика на военном аэродроме "Шагол".

Отмечается, что сотрудники ФСБ якобы задержали ребенка 5 января.

Его обвиняют в попытке совершения диверсии в рамках задачи от якобы украинских спецслужб.

При задержании у него изъяли "средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", утверждали в ФСБ.

При этом Главное управление разведки Украины подтвердило, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Что известно о военном аэродроме "Шагол"

"Шагол" – это военный аэродром вблизи российского города Челябинск.

На аэродроме базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

Су-34 (по кодификации НАТО Fullback – "защитник") – советский и российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.

Сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.

Может наносить удары на удалении 150-600 км от линии столкновения.