Росія розгорнула пропагандистську кампанію, яка націлена на вербування до лав своєї армії етнічних німців.

Росія вербує етнічних німців до лав армії РФ

Видання посилається на організації, які представляють інтереси етнічних німців у Росії. В останні місяці вони стали вести пропаганду війни серед своєї цільової аудиторії, приділяючи особливу увагу залученню молоді до лав армії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що цей факт викликає тривогу і потенційну незручність для Берліна, оскільки Росія фактично використовує німецьку культуру проти України. Водночас у РФ може проживати близько 400 тис етнічних німців, які зазнавали переслідування за часів СРСР, а тепер зазнають маргіналізації з боку Кремля. Поширити

Telegraph ознайомився з пропагандистськими матеріалами російсько-німецького будинку в Томську, який закликає етнічних німців робити пожертви на потреби Збройних сил і відвідувати безкоштовні провоєнні концерти.

Також російсько-німецький дім у Новосибірську проводив саміти на підтримку вторгнення в Україну, а молодих людей масово закликали записуватися в ПВК "Вагнера".

При цьому пропагандистські матеріали були вперше виявлені товариством німців із Запоріжжя, які закликали своїх російських колег провести кампанію проти вторгнення. Товариство сподівається, що уряд Німеччини вживе заходів щодо використання її мови та культури у військовій пропаганді.

Росія вербує найманців для війни проти України

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.