Как Украине победить Россию — объяснение Foreign Affairs

Как считает редакция издания Foreign Affairs, Вооруженные силы Украины могут разгромить армию РФ и выиграть войну, однако для этого необходимо выполнить несколько важных условий.

Какая существует "формула" победы Украины в войне

По убеждению западных журналистов, "рецепт" украинского триумфа на самом деле довольно прост:

прежде всего, союзники Киева должны четко заявить, что их главной целью является решающая победа Украины и поражение России; после этого Запад должен взять на себя обязательство оказывать ВСУ прямую военную помощь и поддерживать оборонную промышленность развивающейся страны; в настоящее время ВСУ должны работать над продвижением, пока не смогут вытеснить российские силы со всей оккупированной территории, в том числе и из Крыма.

Foreign Affairs прогнозирует, что после новых побед украинских воинов на фронте российский народ станет осознавать, что он постепенно теряет не только оккупированные территории, но и огромные человеческие и экономические ресурсы, а также перспективы процветания и стабильности.

Путин может собственноручно остановить войну против Украины

По убеждению журналистов, успешное контрнаступление ВСУ при поддержке союзников может привести к тому, что режим нелегитимного президента РФ Владимира Путина "может испытать значительное давление как изнутри, так и извне, чтобы прекратить войну на выгодных для Украины условиях".

Кроме того, указано, что по состоянию на сегодняшний день Киеву лучше не соглашаться на переговоры со страной-агрессоркой, ведь они оставили бы Украину искалеченной, разделенной и зависимой от второго российского вторжения.