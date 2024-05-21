Как Украине победить Россию — объяснение Foreign Affairs
Категория
Украина
Дата публикации

Как Украине победить Россию — объяснение Foreign Affairs

ВСУ
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Источник:  Foreign Affairs

Как считает редакция издания Foreign Affairs, Вооруженные силы Украины могут разгромить армию РФ и выиграть войну, однако для этого необходимо выполнить несколько важных условий.

Какая существует "формула" победы Украины в войне

По убеждению западных журналистов, "рецепт" украинского триумфа на самом деле довольно прост:

  1. прежде всего, союзники Киева должны четко заявить, что их главной целью является решающая победа Украины и поражение России;

  2. после этого Запад должен взять на себя обязательство оказывать ВСУ прямую военную помощь и поддерживать оборонную промышленность развивающейся страны;

  3. в настоящее время ВСУ должны работать над продвижением, пока не смогут вытеснить российские силы со всей оккупированной территории, в том числе и из Крыма.

Foreign Affairs прогнозирует, что после новых побед украинских воинов на фронте российский народ станет осознавать, что он постепенно теряет не только оккупированные территории, но и огромные человеческие и экономические ресурсы, а также перспективы процветания и стабильности.

Путин может собственноручно остановить войну против Украины

По убеждению журналистов, успешное контрнаступление ВСУ при поддержке союзников может привести к тому, что режим нелегитимного президента РФ Владимира Путина "может испытать значительное давление как изнутри, так и извне, чтобы прекратить войну на выгодных для Украины условиях".

Кроме того, указано, что по состоянию на сегодняшний день Киеву лучше не соглашаться на переговоры со страной-агрессоркой, ведь они оставили бы Украину искалеченной, разделенной и зависимой от второго российского вторжения.

В худшем случае — это вообще уничтожило бы Украину. Никакого устойчивого, долгосрочного мира нельзя достичь в результате переговоров с агрессором, настроенным на геноцид. Украина и Запад должны либо победить, либо столкнуться с разрушительными последствиями, — заключает Foreign Affairs.

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