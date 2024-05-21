Як Україні перемогти Росію — пояснення Foreign Affairs

Як вважає редакція видання Foreign Affairs, Збройні сили України можуть розгромити армію РФ та виграти війну, однак для цього треба виконати кілька важливих умов.

Яка існує “формула” перемоги України у війні над РФ

На переконання західних журналістів, "рецепт" українського тріумфу насправді простий:

насамперед союзники Києва повинні чітко заявити, що їхньою головною ціллю є вирішальна перемога України та поразка Росії; після цього Захід має взяти на себе зобов’язання надавати ЗСУ пряму військову допомогу та підтримувати оборонну промисловість країни, що розвивається; у цей час ЗСУ повинні працювати над просуванням, поки не зможуть витіснити російські сили з усієї окупованої території, зокрема й з Криму.

Foreign Affairs прогнозує, що після нових перемог українських воїнів на фронті російський народ почне усвідомлювати, що він поступово втрачає не лише окуповані території, але й величезні людські та економічні ресурси, а також їхні майбутні перспективи процвітання та стабільності.

Путін може власноруч зупинити війну проти України

На переконання журналістів, успішний контрнаступ ЗСУ за підтримки союзників може призвести до того, що режим нелегітимного президента РФ Володимира Путіна "може зазнати значного тиску як зсередини, так і ззовні, щоб припинити війну на вигідних для України умовах".

Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні Києва краще не погоджуватися на переговори з країною-агресоркою, адже вони залишили б Україну скаліченою, розділеною та залежною від другого російського вторгнення.