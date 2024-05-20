АТЕШ обнаружил три РЛС российских оккупантов в Джанкое — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведало местонахождение радиолокационных станций армии РФ в оккупированном Джанкое.
АТЕШ нашел РЛС оккупантов в Крыму
АТЕШ обнаружил три РЛС оккупантов в Джанкое.
Об этом партизаны сообщили в Telegram.
Координаты: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941.
Также возле РЛС можно увидеть и вагоны, которые являются местом расположения личного состава, и скорее всего небольшой ремонтной базы для перечисленных РЛС.
Остатки С-400 остаются на территории аэродрома
ВСУ мощным ракетным ударом превратили в утиль российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 на аэродроме Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
Как установили агенты партизанского движения АТЕШ, россияне так и не приступили к вывозу этого лома.
В АТЕШ призвали продолжать активное сотрудничество с партизанами для обеспечения нашей совместной победы.
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