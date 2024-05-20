АТЕШ обнаружил три РЛС российских оккупантов в Джанкое — фото

АТЕШ нашел РЛС оккупантов в Крыму

АТЕШ обнаружил три РЛС оккупантов в Джанкое.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

В ходе разведки наш агент нашего движения обнаружил радиолокационные станции, такие как: «Противник-ГЭ», «Небо-У» и «П-18», которые находятся к востоку от Джанкоя. Станции обнаруживают воздушные цели и передают информацию на системы ПВО, прикрывающие округ, а также аэродром. Поделиться

Координаты: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941.

Также возле РЛС можно увидеть и вагоны, которые являются местом расположения личного состава, и скорее всего небольшой ремонтной базы для перечисленных РЛС.

Остатки С-400 остаются на территории аэродрома

ВСУ мощным ракетным ударом превратили в утиль российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 на аэродроме Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Как установили агенты партизанского движения АТЕШ, россияне так и не приступили к вывозу этого лома.

Остатки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управлении ресурсами противника, сообщили в АТЕШ. Поделиться

В АТЕШ призвали продолжать активное сотрудничество с партизанами для обеспечения нашей совместной победы.