АТЕШ виявив три РЛС російських окупантів у Джанкої — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявив три РЛС російських окупантів у Джанкої — фото

РЛС
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження радіолокаційних станцій армії РФ у окупованому Джанкої.

АТЕШ знайшов РЛС окупантів у Криму

АТЕШ виявив три РЛС окупантів у Джанкої.

Про це партизани повідомили у Telegram.

У ході розвідки наш агент нашого руху виявив станції радіолокації, такі як: «Противник-ГЕ», «Небо-У» і «П-18», які знаходяться на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром.

Координати: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941.

Також біля РЛС ми можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.

Залишки С-400 залишаються на території аеродрому

ЗСУ потужним ракетним ударом перетворили на брухт російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 на аеродромі Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Як встановили агенти партизанського руху АТЕШ, росіяни так і не розпочали вивезення цього брухту.

Залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника — повідомили в АТЕШ.

У АТЕШ закликали продовжувати активну співпрацю з партизанами для забезпечення нашої спільної перемоги.

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