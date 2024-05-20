АТЕШ виявив три РЛС російських окупантів у Джанкої — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження радіолокаційних станцій армії РФ у окупованому Джанкої.
АТЕШ знайшов РЛС окупантів у Криму
АТЕШ виявив три РЛС окупантів у Джанкої.
Про це партизани повідомили у Telegram.
Координати: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941.
Також біля РЛС ми можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.
Залишки С-400 залишаються на території аеродрому
ЗСУ потужним ракетним ударом перетворили на брухт російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 на аеродромі Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.
Як встановили агенти партизанського руху АТЕШ, росіяни так і не розпочали вивезення цього брухту.
У АТЕШ закликали продовжувати активну співпрацю з партизанами для забезпечення нашої спільної перемоги.
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