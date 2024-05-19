Партизани АТЕШ показали світлини ЗРК С-400 на аеродромі в Джанкої, який перетворився на металобрухт.

Залишки С-400 залишаються на території аеродрому

ЗСУ потужним ракетним ударом перетворили на металобрухт російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 на аеродромі Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Як встановили агенти партизанського руху АТЕШ, росіяни так і не розпочали вивезення цього металобрухту.

Залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника — повідомили в АТЕШ. Поширити

У АТЕШ закликали продовжувати активну співпрацю з партизанами для забезпечення нашої спільної перемоги.

У Криму прогриміли вибухи на військових аеродромах

Військові об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнали ракетного удару.

Судячи зі світлин та відео, оприлюднених в мережі, ціллю атаки стали військові аеродроми "Бельбек" та "Гвардійське". Принаймні на одному з них розпочалася масштабна пожежа.

Рух незаконно збудованим Кримським мостом було перекрито.

Британські розвідники дійшли висновку, що останні атаки українських сил стали причиною загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму.

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що 14 травня бійці ЗСУ завдали потужних ударів по російських військових об'єктах, завдяки яким вдалося знищити елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки.