Партизаны АТЕШ показали фотографии ЗРК С-400 на аэродроме в Джанкое, который превратился в металлолом.

Остатки С-400 остаются на территории аэродрома.

ВСУ мощным ракетным ударом превратили в металлолом российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 на аэродроме Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Как установили агенты партизанского движения АТЕШ, россияне так и не приступили к вывозу этого металлолома.

Остатки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управлении ресурсами противника, сообщили в АТЕШ. Поделиться

В АТЕШ призвали продолжать активное сотрудничество с партизанами в обеспечении нашей общей победы.

В Крыму прогремели взрывы на военных аэродромах

Военные объекты оккупантов во временно оккупированном Крыму снова подверглись ракетному удару.

Судя по фотографиям и видео, обнародованным в сети, целью атаки стали военные аэродромы "Бельбек" и "Гвардейское". По крайней мере, на одном из них начался масштабный пожар.

Движение незаконно построенным Крымским мостом было перекрыто.

Британские разведчики пришли к выводу, что последние атаки украинских сил стали причиной всеобщего ухудшения способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма.

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что 14 мая бойцы ВСУ нанесли мощные удары по российским военным объектам, благодаря которым удалось уничтожить элементы зенитно-ракетной батареи C-400 на аэродроме Бельбек, включая радар и пусковые установки.