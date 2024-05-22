Возможно новое вторжение. Топ-командующий Швеции бьет тревогу из-за плана Путина
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Политика
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Возможно новое вторжение. Топ-командующий Швеции бьет тревогу из-за плана Путина

Путин
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Источник:  RND

Согласно данным главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена, нелегитимный президент РФ Владимир Путин планирует взять под свой контроль Балтийское море.

Путин хочет расширить свое влияние за пределами Украины

Как объясняет Бюден, тот, кто контролирует шведский остров Готланд, контролирует Балтийское море.

Сейчас он фиксирует все признаки того, что российский диктатор намерен установить контроль над Готландом.

Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина — получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю.

Микаэль Бюден

Микаэль Бюден

Главнокомандующий ВС Швеции

По его убеждению, если РФ сможет взять под контроль и перекрыть Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.

Поэтому Бюден призывает международное сообщество сделать все возможное, чтобы Балтийское море не стало игровой площадкой для Путина, где он может запугивать членов НАТО.

Он также напомнил, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция отвечает за его защиту, а Готланд имеет право на защиту.

Почему Готланд настолько важен

В истории Швеции был период, когда она минимизировала военное присутствие на острове — там базировалось только добровольческое подразделение Национальной гвардии.

Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе и нам пришлось массово вооружить Готланд. Швеция защищает Готланд, а также может использовать остров для наступательных операций при необходимости, — объяснил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.

В настоящее время власти Швеции заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать происходящее над и под поверхностью воды.

Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах.

Микаэль Бюден

Микаэль Бюден

Главнокомандующий ВС Швеции

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