Возможно новое вторжение. Топ-командующий Швеции бьет тревогу из-за плана Путина

Согласно данным главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена, нелегитимный президент РФ Владимир Путин планирует взять под свой контроль Балтийское море.
Путин хочет расширить свое влияние за пределами Украины
Как объясняет Бюден, тот, кто контролирует шведский остров Готланд, контролирует Балтийское море.
Сейчас он фиксирует все признаки того, что российский диктатор намерен установить контроль над Готландом.
По его убеждению, если РФ сможет взять под контроль и перекрыть Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.
Поэтому Бюден призывает международное сообщество сделать все возможное, чтобы Балтийское море не стало игровой площадкой для Путина, где он может запугивать членов НАТО.
Он также напомнил, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция отвечает за его защиту, а Готланд имеет право на защиту.
Почему Готланд настолько важен
В истории Швеции был период, когда она минимизировала военное присутствие на острове — там базировалось только добровольческое подразделение Национальной гвардии.
В настоящее время власти Швеции заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать происходящее над и под поверхностью воды.
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