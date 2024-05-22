Масштабные кадровые изменения в Кремле стали неожиданностью не только для россиян, но также для Запада. Издание The Independent получило данные о том, что на ход событий и решение диктатора Владимира Путина существенно повлиял заместитель директора ФСБ Сергей Королев. Более того, он причастен к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Королев оказывает влияние на Путина, ФСБ и развитие войны против Украины

Как узнали журналисты от своих инсайдеров в западных спецслужбах, Сергей Королев, известный чекист, быстро усиливает свои позиции на российской политической арене.

Именно он сыграл немаловажную роль в кадровых перестановках, которые недавно устроил нелегитимный президент РФ.

В мае Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу, назначив его секретарем Совбеза, а предыдущего секретаря Николая Патрушева неожиданно для всех понизил до помощника президента по судостроению.

Более того, указано, что бывший охранник Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, не смог прорваться в МО РФ, хотя и пытался.

Согласно данным The Independent, Королев смог стать ключевым игроком в иерархии ФСБ. Западные лидеры обвиняют его в активном участии во вторжении в Украину. Кроме того, он провел реформы в разведке, которые повысили ее эффективность.

Приспешник Путина находится под санкциями Евросоюза, Британии, Франции, Бельгии, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Больше о борьбе украинских сил с ФСБ РФ и российскими захватчиками можно узнать в интервью Online.UA с военнослужащим ВСУ и партизаном Артемом "Східним" Карякиным.

Королев занимался организацией покушений на Зеленского, Буданова и Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк пережили не одно покушение со стороны властей РФ, которые считают их своими главными врагами.

The Independent узнало, что именно Сергей Королев причастен к подготовке этих спецопераций, которые должны были осуществить офицеры Управления государственной охраны РФ.

Кроме того, известно, что он был протеже Анатолия Сердюкова — министра обороны РФ с 2007 по 2012 год.

В качестве специального советника министерства обороны курировал ГРУ, российскую военную разведку, и считается основателем Сил специальных операций и Управления специальных операций. Его рост в иерархии ФСБ совпал с смертью министра по чрезвычайным ситуациям РФ Евгения Зиничева, который также претендовал на пост первого заместителя директора ФСБ. Поделиться

По словам журналистов, "серого кардинала" Путина также подозревают в связях с организованной преступностью.

Так, известно о его подозрительных связях с Олегом Маковозом, предводителем «банды братьев», занимавшейся разбоями, вымогательством и заказными убийствами. Сам Королев часто называл Маковоза "ценным информатором".

В 2007-м году испанские правоохранители тайно записали разговор Королева с Геннадием Петровым — предводителем тамбовской криминальной группировки. После этого стало известно, что Королев по указанию группировки помогал продвигать людей на руководящие должности в российских правоохранительных органах.

В 2018 году российский криминальный авторитет Аслан Гагиев, которого задержала полиция Австрии, признался в суде, что из России ему помог уехать начальник 9-го управления ФСБ, которым в то время был Королев.