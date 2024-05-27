Россия перебросила более 10 бортов военной авиации в Беларусь, там начались совместные учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны как демонстрация своей "силы" Европе и миру.

Силы ВВС и ПВО Беларуси и РФ проводят показательные учения

В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС РБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси.

Основные усилия в ходе учений направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск, говорится в заявлении Минобороны Беларуси. Поделиться

На обучение из России в Беларусь прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8

В Беларусь прилетели вертолеты ВКС РФ, пишет мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Вчера утром сообщалось, что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолета Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолетов.

По уточненным данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ПКС РФ.

Таким образом, прямо сейчас в Барановичах находятся: