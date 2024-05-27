Россия перебросила более 10 бортов военной авиации в Беларусь, там начались совместные учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны как демонстрация своей "силы" Европе и миру.
Силы ВВС и ПВО Беларуси и РФ проводят показательные учения
В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.
К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС РБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.
Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси.
На обучение из России в Беларусь прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8
В Беларусь прилетели вертолеты ВКС РФ, пишет мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Вчера утром сообщалось, что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолета Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.
Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолетов.
По уточненным данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ПКС РФ.
Таким образом, прямо сейчас в Барановичах находятся:
2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;
минимум 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;
8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.
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