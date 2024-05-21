Ядерный шантаж. В России начались учения с использованием "Искандеров" и "Кинжалов"
Категория
Мир
Дата публикации

Ядерный шантаж. В России начались учения с использованием "Искандеров" и "Кинжалов"

Ядерный шантаж. В России начались учения с использованием "Искандеров" и "Кинжалов"
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Источник:  online.ua

Российская Федерация приступила к проведению первого этапа анонсированного ранее учения по применению нестратегического ядерного оружия. Оккупанты будут использовать ракетные комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал".

РФ бряцает ядерным оружием: что известно

В рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и тайного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Также в Минобороны РФ указывают, что личный состав вовлеченных в обучение подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

При этом россияне вновь напомнили, что обучение направлено якобы в ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

В РФ пройдут учения по применению ядерного оружия

6 мая официально стало известно, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин приказал провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, отмечается, что во время учебы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

При этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ядерный шантаж для Российской Федерации является регулярной практикой.

То, что имеют, тем и звенят. В конце концов, это постоянная практика Кремля. Ничего нового особенно здесь нет.

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