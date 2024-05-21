Ядерний шантаж. У Росії розпочалися навчання з використанням "Іскандерів" та "Кинджалів"

РФ брязкає ядерною зброєю: що відомо

В межах цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і потайного висунення в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.

Також у Міноборони РФ вказують, що особовий склад залучених у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.

При цьому росіяни знову нагадали, що навчання спрямовані нібито у відповідь на "провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

У РФ пройдуть навчання зі застосування ядерної зброї

6 травня офіційно стало відомо, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту, — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Окрім того, наголошується, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

При цьому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ядерний шантаж для Російської Федерації є регулярною практикою.