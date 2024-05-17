Молдова осудила намерения "миротворцев" РФ провести обучение в Приднестровье

Кишинев осудил намерение российских миротворцев в непризнанном Приднестровье провести маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники, размещенной на миротворческих постах.

В Молдове отреагировали на намерения "миротворцев" РФ провести обучение в Приднестровье

Как отметила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, российский контингент "миротворцев" сообщил о проведении маневров через несколько часов после окончания заседания ОКК, хотя эту тему на заседании не обсуждали.

В частности, российские "миротворцы" сообщили, что с 17 мая по 17 июня проведут маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники, размещенной на миротворческих постах.

Молдавская делегация осуждает подобные "инициативы", неуместные в контексте региональной ситуации безопасности и неправомерные, поскольку они их не одобрили на заседании ОКК. Демонстративное и неоднократное осуществление подобных несогласованных действий — это еще одно свидетельство грубого нарушения принципов миротворческой миссии на Днестре. Поделиться

Делегация Молдовы предупреждает о возможных нежелательных последствиях подобных провокационных действий и призывает всех участников Совместных сил по поддержанию мира воздержаться от их осуществления во избежание дестабилизации ситуации в Зоне безопасности, сообщил Кишинев.

Может ли армия РФ пойти на Украину из Приднестровья

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что никогда нельзя забывать о том, как хитро и активно работает российская пропаганда.

К примеру, недавно начали распространяться слухи о якобы старте эвакуации из Одессы.

Что важно понимать, если Путин действительно мог открыть второй фронт, то сделал бы это еще в феврале 2022 года.

Хочу напомнить, что первые диверсионные группы, которые мы задерживали в Одесской области в начале войны, они как раз были с территории непризнанного Приднестровья. Мы прекрасно понимаем для чего это делалось, где именно было накопление находящихся на территории Приднестровья вражеских сил, — отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг". Поделиться

Как отмечает Братчук, Путин, может быть, и хочет открыть второй фронт, однако пока у него нет такой возможности.

Как известно, российские власти всегда в слух мечтают об Одессе и других городах, но пока это все у нее остается на уровне фантазий.