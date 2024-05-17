Молдова осудила намерения "миротворцев" РФ провести обучение в Приднестровье

Кишинев осудил намерение российских миротворцев в непризнанном Приднестровье провести маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники, размещенной на миротворческих постах.
В Молдове отреагировали на намерения "миротворцев" РФ провести обучение в Приднестровье
Как отметила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, российский контингент "миротворцев" сообщил о проведении маневров через несколько часов после окончания заседания ОКК, хотя эту тему на заседании не обсуждали.
В частности, российские "миротворцы" сообщили, что с 17 мая по 17 июня проведут маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники, размещенной на миротворческих постах.
Делегация Молдовы предупреждает о возможных нежелательных последствиях подобных провокационных действий и призывает всех участников Совместных сил по поддержанию мира воздержаться от их осуществления во избежание дестабилизации ситуации в Зоне безопасности, сообщил Кишинев.
Может ли армия РФ пойти на Украину из Приднестровья
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что никогда нельзя забывать о том, как хитро и активно работает российская пропаганда.
К примеру, недавно начали распространяться слухи о якобы старте эвакуации из Одессы.
Что важно понимать, если Путин действительно мог открыть второй фронт, то сделал бы это еще в феврале 2022 года.
Как отмечает Братчук, Путин, может быть, и хочет открыть второй фронт, однако пока у него нет такой возможности.
Как известно, российские власти всегда в слух мечтают об Одессе и других городах, но пока это все у нее остается на уровне фантазий.
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