По словам президента Молдовы Майи Санду, украинские власти никогда не предлагали ее команде "решить" силовым путем проблему с оккупированным Россией регионом

Украина не планировала деоккупировать “ПМР”

С таким заявлением политик выступила в интервью российскому оппозиционному блогеру Юрию Дудю.

Никогда не было никаких официальных заявлений — то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации… Но официально — говорю с полной ответственностью — таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения. Моя Санда Президент Молдовы

По ее словам, для официального Кишинева приемлем лишь мирный путь разрешения приднестровского конфликта.

Военным путем — мы не согласимся на это, — подытожила лидер Молдовы. Поделиться

РФ готовит "гибридные" провокации против Молдовы

Команда российского диктатора Владимира Путина намерена нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз в конце этого года.

Официальный Лондон поделится разведывательными данными с Кишиневом, чтобы помочь ему противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы.

30 апреля министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретился в Британии с министром промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, чтобы обсудить "взрывное российское вмешательство".