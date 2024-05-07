Майя Санду призналась, хотела ли Украина присоединиться к освобождению Приднестровья
Категория
Политика
Дата публикации

Майя Санду призналась, хотела ли Украина присоединиться к освобождению Приднестровья

Майя Санду
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам президента Молдовы Майи Санду, украинские власти никогда не предлагали ее команде "решить" силовым путем проблему с оккупированным Россией регионом

Приднестровье.

Украина не планировала деоккупировать “ПМР”

С таким заявлением политик выступила в интервью российскому оппозиционному блогеру Юрию Дудю.

Никогда не было никаких официальных заявлений — то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации… Но официально — говорю с полной ответственностью — таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения.

Моя Санда

Моя Санда

Президент Молдовы

По ее словам, для официального Кишинева приемлем лишь мирный путь разрешения приднестровского конфликта.

Военным путем — мы не согласимся на это, — подытожила лидер Молдовы.

РФ готовит "гибридные" провокации против Молдовы

Команда российского диктатора Владимира Путина намерена нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз в конце этого года.

Официальный Лондон поделится разведывательными данными с Кишиневом, чтобы помочь ему противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы.

30 апреля министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретился в Британии с министром промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, чтобы обсудить "взрывное российское вмешательство".

Как утверждает спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, Россия нацелилась на срыв президентских выборов в стране и референдума по присоединению к ЕС.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова в 2024 году проведет референдум по вступлению в Евросоюз
Майя Санду
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова предупреждает об угрозе провокаций РФ в Приднестровье
Молдова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова обратилась к ЕС на фоне попыток России сорвать выборы
Флаг Молдовы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?