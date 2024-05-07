Майя Санду призналась, хотела ли Украина присоединиться к освобождению Приднестровья

По словам президента Молдовы Майи Санду, украинские власти никогда не предлагали ее команде "решить" силовым путем проблему с оккупированным Россией регионом
Приднестровье.
Украина не планировала деоккупировать “ПМР”
С таким заявлением политик выступила в интервью российскому оппозиционному блогеру Юрию Дудю.
По ее словам, для официального Кишинева приемлем лишь мирный путь разрешения приднестровского конфликта.
РФ готовит "гибридные" провокации против Молдовы
Команда российского диктатора Владимира Путина намерена нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз в конце этого года.
Официальный Лондон поделится разведывательными данными с Кишиневом, чтобы помочь ему противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы.
30 апреля министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретился в Британии с министром промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, чтобы обсудить "взрывное российское вмешательство".
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