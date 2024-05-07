Мая Санду зізналася, чи хотіла Україна долучитися до звільнення Придністров'я

За словами президентки Молдови Маї Санду, українська влада ніколи не пропонувала її команді "вирішити" силовим шляхом проблему з окупованим Росією регіоном — Придністров’ям.

Україна не планувала деокуповувати “ПМР”

З такою заявою політикиня виступила в інтерв’ю російському опозиційному блогеру Юрію Дудю.

Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв — те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно — кажу з повною відповідальністю — таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції. Мая Санду Президентка Молдови

За її словами, для офіційного Кишинева прийнятним є лише мирний шлях розв'язання придністровського конфлікту.

Військовим шляхом — ми не погодимося на це, — підсумувала лідерка Молдови. Поширити

РФ готує "гібридні" провокації проти Молдови

Команда російського диктатора Володимира Путіна має намір націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року.

Офіційний Лондон поділиться розвідувальними даними з офіційним Кишиневом, щоб допомогти йому протистояти загрозі з боку російських агентів у найближчі місяці.

30 квітня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрівся у Британії з міністром промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані, щоб обговорити “підривне російське втручання”.