За словами президентки Молдови Маї Санду, українська влада ніколи не пропонувала її команді "вирішити" силовим шляхом проблему з окупованим Росією регіоном — Придністров’ям.
Україна не планувала деокуповувати “ПМР”
З такою заявою політикиня виступила в інтерв’ю російському опозиційному блогеру Юрію Дудю.
За її словами, для офіційного Кишинева прийнятним є лише мирний шлях розв'язання придністровського конфлікту.
РФ готує "гібридні" провокації проти Молдови
Команда російського диктатора Володимира Путіна має намір націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року.
Офіційний Лондон поділиться розвідувальними даними з офіційним Кишиневом, щоб допомогти йому протистояти загрозі з боку російських агентів у найближчі місяці.
30 квітня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрівся у Британії з міністром промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані, щоб обговорити “підривне російське втручання”.
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