Молдова звернулась до ЄС на тлі спроб Росії зірвати вибори
Категорія
Світ
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Молдова звернулась до ЄС на тлі спроб Росії зірвати вибори

Прапор Молдови
Джерело:  Newsmaker

Молдова звернулась до ЄС по допомогу на тлі спроб Кремля зірвати заплановані вибори в країні. 

Що відомо про спроби Росії зірвати вибори в Молдові

За інформацією спікера парламенту Молдови Ігоря Гросу, Росія націлилась на зрив президентських виборів в країні і референдуму щодо приєднання до ЄС.

Однак ми впевнені, що Росія всіма силами намагатиметься зірвати цей процес. Для того, щоб ввести в оману громадську думку, посіяти паніку та тривогу серед населення, використовують витончені сучасні технології із застосуванням штучного інтелекту та, зокрема, інформаційних каналів, — підкреслив Гросу.

Він зазначив, що Кремль намагається вплинути на результати виборів в Молдові і відвернути країну від євроінтеграційного курсу.

Представники РФ за допомогою своїх агентів намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові та вплинути на громадську думку.

Раніше повідомлялося, що Кремль мав план щодо повалення проєвропейського уряду в Молдові, але це вдалося запобігти.

Як ЄС може допомогти Молдові захиститись від спроб впливу Росії

Спікер парламенту Молдови звернувся по допомогу від ЄС для захисту демократії, а також для проведення модернізації та втілення прогресивних технологій.

Гросу також додав, що підтримка України є також і підтримкою Молдови, оскільки обидві країни вирішили відокремитись від імперіалістичного минулого, нав’язаного Росією та продовжити жити у вільному, мирному та процвітаючому світі.

Це наш цивілізаційний вибір. Я впевнений, що разом ми досягнемо успіху, це буде нелегко. Але завдяки розсудливості, терпінню та наполегливості ми досягнемо того, щоб наше майбутнє та майбутнє наших дітей було мирним і процвітаючим, — зазначив спікер парламенту Молдови.

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