Молдова звернулась до ЄС по допомогу на тлі спроб Кремля зірвати заплановані вибори в країні.
Що відомо про спроби Росії зірвати вибори в Молдові
За інформацією спікера парламенту Молдови Ігоря Гросу, Росія націлилась на зрив президентських виборів в країні і референдуму щодо приєднання до ЄС.
Він зазначив, що Кремль намагається вплинути на результати виборів в Молдові і відвернути країну від євроінтеграційного курсу.
Представники РФ за допомогою своїх агентів намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові та вплинути на громадську думку.
Раніше повідомлялося, що Кремль мав план щодо повалення проєвропейського уряду в Молдові, але це вдалося запобігти.
Як ЄС може допомогти Молдові захиститись від спроб впливу Росії
Спікер парламенту Молдови звернувся по допомогу від ЄС для захисту демократії, а також для проведення модернізації та втілення прогресивних технологій.
Гросу також додав, що підтримка України є також і підтримкою Молдови, оскільки обидві країни вирішили відокремитись від імперіалістичного минулого, нав’язаного Росією та продовжити жити у вільному, мирному та процвітаючому світі.
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