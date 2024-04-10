Екснардеп-"регіонал" намагався втекти з України до Молдови

СБУ затримала при втечі з України колишнього народного депутата від забороненої “Партії регіонів”, який сприяв збройній агресії РФ.

Ексрегіонала затримано на кордоні України

Правоохоронці зазначають, що екснардепа було затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині.

60-річний чоловік намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

У СБУ інформують, що у 2020 році затриманий став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

У пресслужбі СБУ ім’я затриманого не називають, однак низка ЗМІ з посиланням на свої джерела пише, що йдеться про ексрегіонала Владислава Лук'янова.

Як затриманий сприяв агресії РФ

У СБУ розповіли, що після захоплення частини Донеччини, фігурант пішов на співпрацю з РФ і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством.

Також він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання. Це дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Водночас Лук'янова переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді «податків» та «зборів».

Таким чином, зазначає СБУ, він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Зловмисник також публічно виправдовував збройну агресію РФ, про це він неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Згодом він вирішив втекти за кордон. Правоохоронці провели обшук у затриманого. У нього вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.