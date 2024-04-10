Экснардеп-"регионал" пытался бежать из Украины в Молдову

СБУ задержала при бегстве из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, способствовавшего вооруженной агрессии РФ.

Эксрегионал задержан на границе Украины

Правоохранители отмечают, что экснардеп был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области.

60-летний мужчина пытался уехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

В СБУ информируют, что в 2020 году задержанный стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенного ОПЗЖ.

В пресс-службе СБУ имя задержанного не называют, однако ряд СМИ со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет об эксрегионале Владиславе Лукьянове.

Как задержанный способствовал агрессии РФ

В СБУ рассказали, что после захвата части Донбасса фигурант пошел на сотрудничество с РФ и «перерегистрировал» собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству.

Также он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию. Это позволило российской спецслужбе контролировать интернет активность местного населения.

В то же время Лукьянова переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме. Он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде «налогов» и «сборов».

Таким образом, отмечает СБУ, он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины.

Злоумышленник также публично оправдывал вооруженную агрессию РФ, об этом он неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских телеграмм-каналов.

Впоследствии он решил бежать за границу. Правоохранители провели обыск у задержанного. У него изъят мобильный телефон и черновые записи с поличным.

В настоящее время депутату доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.