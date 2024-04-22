Молдова обратилась к ЕС за помощью на фоне попыток Кремля сорвать запланированные выборы в стране.
Что известно о попытках России сорвать выборы в Молдове
По информации спикера парламента Молдовы Игоря Гроса, Россия нацелилась на срыв президентских выборов в стране и референдума по присоединению к ЕС.
Он отметил, что Кремль пытается повлиять на результаты выборов в Молдове и отвлечь страну от евроинтеграционного курса.
Представители РФ с помощью своих агентов пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и повлиять на общественное мнение.
Ранее сообщалось, что Кремль имел план по свержению проевропейского правительства в Молдове, но это удалось предотвратить.
Как ЕС может помочь Молдове защититься от попыток влияния России
Спикер парламента Молдовы обратился за помощью от ЕС для защиты демократии, а также для проведения модернизации и реализации прогрессивных технологий.
Гросу также добавил, что поддержка Украины является также поддержкой Молдовы, поскольку обе страны решили отделиться от империалистического прошлого, навязанного Россией и продолжить жить в свободном, мирном и процветающем мире.
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