Молдова обратилась к ЕС на фоне попыток России сорвать выборы
Категория
Мир
Дата публикации

Молдова обратилась к ЕС на фоне попыток России сорвать выборы

Флаг Молдовы
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Источник:  Newsmaker

Молдова обратилась к ЕС за помощью на фоне попыток Кремля сорвать запланированные выборы в стране.

Что известно о попытках России сорвать выборы в Молдове

По информации спикера парламента Молдовы Игоря Гроса, Россия нацелилась на срыв президентских выборов в стране и референдума по присоединению к ЕС.

Однако мы уверены, что Россия всеми силами постарается сорвать этот процесс. Чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, посеять панику и тревогу среди населения, используют изящные современные технологии с применением искусственного интеллекта и, в частности, информационных каналов, — подчеркнул Гросу.

Он отметил, что Кремль пытается повлиять на результаты выборов в Молдове и отвлечь страну от евроинтеграционного курса.

Представители РФ с помощью своих агентов пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и повлиять на общественное мнение.

Ранее сообщалось, что Кремль имел план по свержению проевропейского правительства в Молдове, но это удалось предотвратить.

Как ЕС может помочь Молдове защититься от попыток влияния России

Спикер парламента Молдовы обратился за помощью от ЕС для защиты демократии, а также для проведения модернизации и реализации прогрессивных технологий.

Гросу также добавил, что поддержка Украины является также поддержкой Молдовы, поскольку обе страны решили отделиться от империалистического прошлого, навязанного Россией и продолжить жить в свободном, мирном и процветающем мире.

Это наш цивилизационный выбор. Я уверен, что вместе мы добьемся успеха, это будет нелегко. Но благодаря благоразумию, терпению и настойчивости мы добьемся того, чтобы наше будущее и будущее наших детей было мирным и преуспевающим, — отметил спикер парламента Молдовы.

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