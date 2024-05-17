Молдова засудила наміри "миротворців" РФ провести навчання в Придністровʼї

Кишинів засудив намір російських "миротворців" у невизнаному Придністров'ї провести маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки, розміщеної на миротворчих постах.
У Молдові відреагували на наміри "миротворців" РФ провести навчання в Придністровʼї
Як зазначила молдовська делегація в Об'єднаній контрольній комісії, російський контингент "миротворців" повідомив про проведення маневрів за кілька годин після закінчення засідання ОКК, хоча цю тему на засіданні не обговорювали.
Зокрема, російські "миротворці" повідомили, що з 17 травня до 17 червня проведуть маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки, розміщеної на миротворчих постах.
Делегація Молдови попереджає про можливі небажані наслідки подібних провокаційних дій і закликає всіх учасників Спільних сил з підтримання миру утриматися від їх здійснення, щоб уникнути дестабілізації ситуації в Зоні безпеки, повідомив Кишинів.
Чи може армія РФ піти на Україну з Придністров'я
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що ніколи не можна забувати про те, як хитро та активно працює російська пропаганда.
До прикладу, нещодавно почали ширитися чутки про нібито старт евакуації з Одеси.
Що важливо розуміти, якби Путін справді міг відкрити другий фронт, то зробив би це ще у лютому 2022 року.
Як зазначає Братчук, Путін, можливо, й хоче відкрити другий фронт, однак поки у нього немає такої можливості.
Як відомо, російська влада завжди в слух мріє про Одесу та про інші міста, але поки це все у неї залишається лише на рівні фантазій.
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