Китай начал военные учения вокруг Тайваня

После инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ Китай начал военные учения вокруг острова, отправив туда полностью вооруженные боевые самолеты и устроив имитационные атаки.

Что известно о военных учениях Китая

Китай, считающий Тайвань своей территорией, осудил инаугурационную речь Лая Циндэ, в которой тот призвал Пекин прекратить свои угрозы и заявил, что две стороны пролива «не подчиняются друг другу».

Президент Тайваня неоднократно предлагал переговоры с Китаем, но получал отказ. Он придерживается позиции, что только народ Тайваня может решить свое будущее и отвергает претензии Пекина на суверенитет.

В ответ на инаугурацию Народно-освободительная армия Китая начала военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в Тайваньском проливе и вокруг группы контролируемых Тайванем островов.

Китайские медиа писали, что Китай направил десятки истребителей с боевыми ракетами и нанес имитационные удары вместе с военными кораблями «по важным военным целям».

Министерство обороны Тайваня осудило китайские военные учения и добавило, что направило свои силы в районы вокруг острова, а его противовоздушная оборона и наземные ракетные силы отслеживают цели, чтобы в случае угрозы защитить свою территорию.

В Минобороны Тайваня считают, что начало таких учений "подчеркивает милитаристский менталитет" Китая.

Что происходит между Китаем и Тайванем

Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань — остров с населением 24 миллиона — как часть своей территории. Пекин пообещал воссоединить остров с материковой частью Китая. Напряжение вокруг Тайваня заметно выросло в 2022 году. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Китайский лидер Си Цзиньпин в марте 2023 года призвал Китай готовиться к войне и увеличил оборонный бюджет, а в новогоднем обращении в канун 2024 года заявил, что «воссоединение» Китая с Тайванем неизбежно.